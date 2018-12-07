07 Aralık 2018 Cuma 17:07



07 Aralık 2018 Cuma 17:07

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Adem Şahin, Enstitünün havacılık sektörünün gelişimine yönelik katkılarının artarak devam edeceğini bildirdi.Şahin, Uluslararası Sivil Havacılık Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, havalimanı, uçak ve yolcu sayısında son 16 altı yılda kaydedilen gelişmenin sektörün Türkiye'de dinamizm kazanmasına ve bu alandaki bakım, onarım, muayene, gözetim, test ve sertifikasyon işlemlerinin artmasını sağladığını vurguladı.Söz konusu ihtiyaçlara karşılık Türk Hava Yollarının (THY) tamamı şirketin öz kaynaklarıyla finanse edilen Havacılık Bakım Onarım Merkezini (HABOM) Türkiye ve bölge havacılığına kazandırdığına dikkati çeken Şahin, TSE Yangın ve Akustik Laboratuvarı'nın, HABOM'un faaliyetlerine önemli katkılar sağladığının altını çizdi.Şahin, TSE'nin 2015 yılı kasım ayında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile "hava araçları ile ilgili ürün, parça ve cihazların uçuşa elverişlilik ve sertifikasyonu" kapsamında standardizasyon ve uygunluk değerlendirme alanlarında iş birliğini öngören protokol imzaladığını anımsatarak, hazırladıkları yatırım planlarıyla sivil havacılığın test ihtiyaçlarını maksimum düzeyde karşılamayı hedeflediklerini kaydetti.TSE'nin sivil havacılık sektöründe bir yandan da çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla SHGM ile imzalanan protokol çerçevesinde Yeşil Havaalanı Projesi'ni de yürüttüğünü belirten Şahin, 5 yıldır başarı ile yürütülen projeye havacılık işletmelerinin ilgisinin her geçen yıl artış gösterdiğini, bu yıl TSE'ye başvuran 58 havacılık işletmesinin 159 lokasyonu için çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti.Şahin, TSE'nin havacılık sektörünün gelişimine yönelik katkılarının artarak devam edeceğini vurguladı.