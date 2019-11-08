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Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali 21 Kasım'da başlıyor

Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, 21 Kasım'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapılacak açılış ile başlayacak.

08.11.2019 17:58 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:58 Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali 21 Kasım'da başlıyor
Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, 21 Kasım'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapılacak açılış ile başlayacak.
Türk ve Dünya sinemasından seçilmiş, ana teması adalet olan filmlerden oluşan Suç ve Ceza Film Festivali'nde bu yıl, film endüstrisinin buluşmasını sağlayan birçok yenilik gerçekleştirilecek.
Festival kapsamında, endüstrideki gelişmelerin tanıtıldığı, tartışıldığı, iletişim toplantılarının yapıldığı VisionIST, "Endüstri Günleri" 23-25 Kasım'da yapılacak.
Festival Direktörü Bengi Semerci, "Endüstri Günleri" bölümüyle hızla gelişen endüstride farklı kuşaklardan gelen ulusal ve uluslararası meslek profesyonellerinin birbirini tanıması, iletişimde bulunması ve bu şekilde üretimlerine yansıtacak katkıyı sağlamanın hedeflendiğini söyledi.
Semerci, "Film festivalleri uzun zamandır yaptığı ortak yapım marketleri ve yan etkinliklerle profesyonellerin ve profesyonelleşmek isteyenlerin tanışmasına, daha fazla iş birliği yapmasına alan yaratmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.
Açılışta, yönetmenliğini Miroslav Terzic'in yaptığı "Soy Bağı" adlı filmin gösterileceği festivalde, gösterimler Beyoğlu Sineması ve Nişantaşı City's sinemalarında 22-28 Kasım'da yapılacak.

Film Festivali, Güncel

Kaynak: AA

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