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Uluslararası Tahkim Mahkemesinin Kırgızistan hükümeti ile ilgili kararı

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, Kırgızistan hükümetini, "Stans Energy Corp" ile "Kutesay Mining LLC" adlı şirketlerin maden lisansını iptal ettiği gerekçesiyle kısmi tazminata mahkum etti.

23.08.2019 19:52 Uluslararası Tahkim Mahkemesinin Kırgızistan hükümeti ile ilgili kararı
Uluslararası Tahkim Mahkemesi, Kırgızistan hükümetini, "Stans Energy Corp" ile "Kutesay Mining LLC" adlı şirketlerin maden lisansını iptal ettiği gerekçesiyle kısmi tazminata mahkum etti.
Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Uluslararası Tahkim Mahkemesinin, "Stans Energy Corp" ile "Kutesay Mining LLC" adlı şirketlerin "Kutesay-1" ve "Kalesay" adlı maden sahasını işletme lisansının alınmasıyla ilgili tazminat talebini kısmen kabul ettiğini duyurdu.
Şirketlerin, 304 milyon dolar tazminat talebi başvurusunu değerlendiren Fransa'daki Uluslararası Tahkim Mahkemesi, şirketlerin sadece yeraltı yataklarının geliştirilmesi ve mahkeme masraflarını dikkate alarak faizi ile birlikte 15 milyon dolar tazminat ödemesi yönünde karar verdi.
Başbakanlık Jeoloji ve Maden Kaynakları Devlet Ajansının, şirketlerin rüşvetle lisans aldıkları ve offshore hesapları kullandıkları iddiasıyla maden işletme lisanslarını 2013-2014'te geçersiz kıldığı hatırlatıldı.
Öte yandan Kırgızistan hükümetin, söz konusu kararla ilgili olarak atacağı hukuki adımları değerlendirdiği bildirildi.
Şirketlerin, Moskova'daki Tahkim Mahkemesi'ne 2015-2017 yıllarındaki tazminat başvurusu Kırgızistan hükümetinin lehine sonuçlanmıştı.
Hükümet, 2017'de "Kutesay-1" ve "Kalesay" adlı maden sahalarını yeniden 10 milyon dolara ihaleye çıkarmıştı.

Kırgızistan, Başbakanlık, Maden, Güncel

Kaynak: AA

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