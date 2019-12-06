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Uluslararası tanıtım etkinliğinde Türk lezzetlerine yoğun ilgi

ABD'nin başkenti Washington'da "Winternational Embassy Showcase" adı altında düzenlenen uluslarası tanıtım günlerinde, Türk simidi ve kahvesi binlerce katılımcıdan yoğun ilgi gördü.

06.12.2019 08:37 | Son Güncelleme: 06.12.2019 08:40
ABD'nin başkenti 'da "Winternational Embassy Showcase" adı altında düzenlenen uluslarası tanıtım günlerinde, Türk simidi ve kahvesi binlerce katılımcıdan yoğun ilgi gördü.
Ronald Reagan binasında düzenlenen ve birçok ülkenin Washington büyükelçiliğinin yer aldığı etkinliğin açılışını, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Marie Royce yaptı.
Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Washington Ofisi de Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinin de katkılarıyla bir stant açtı.
Türkiye'yi ve Türk kültürünü anlatan kitapçıkların yanı sıra Türk çayı, Türk kahvesi ve kadayıf tatlısının da ikram edildiği stantta sunulan Türk simidi yoğun ilgi gördü.
"Amerikan toplumuna en doğru şekilde hitap etmeye çalışıyoruz"
YEE Washington Müdürü Halid Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğe 60'tan fazla ülkenin katıldığını vurguladı.
Etkinlikte yoğun ilgi ile karşılaştıklarını belirten Bulut, "Büyükelçiliğimizin destekleri ile YEE olarak ülkemizi pek çok farklı ülkenin bulunduğu bir ortamda temsil ediyor ve ülkemizin en kıymetli değerlerini farklı kültürden insanlarla buluşturuyoruz. Katılımcıların gösterdiği ilgi gerçekten sevindirici, özellikle simide ve Türk kahvesine olan ilgi muhteşem." dedi.
Halid Bulut, etkinlikte binden fazla kişiye ulaştıklarını vurgulayarak, "YEE olarak yaklaşık 2,5 yıldır Washington'da faaliyet gösteriyoruz. Her türlü fırsatı pozitif bir şekilde kullanmak için çaba gösteriyoruz. Türkçe kurslarımız, mutfak, sinema programlarımız, güncel diplomasinin her türlü aracını kullanarak Amerikan toplumuna en doğru şekilde hitap etmeye çalışıyoruz. Burası da bizim için güçlü bir imkan oldu." değerlendirmesinde bulundu.
Uluslararası tanıtım etkinliğinde Türk lezzetlerine yoğun ilgi

Amerika Birleşik Devletleri, Ronald Reagan, Washington, Güncel

Kaynak: AA


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