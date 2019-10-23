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Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu temsilcileri Kağızman'da

Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) temsilcileri, Ardahan Kars Artvin Kalkınma Projesi (AKAK) kapsamında tamamlanan tarımsal projelerin sonuçlarını görmek için Kağızman ilçesini ziyaret etti.

23.10.2019 15:40Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu temsilcileri Kağızman'da
Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) temsilcileri, Ardahan Kars Artvin Kalkınma Projesi (AKAK) kapsamında tamamlanan tarımsal projelerin sonuçlarını görmek için Kağızman ilçesini ziyaret etti.
IFAD temsilcileri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yürütülen ve Ardahan, Kars ile Artvin'de kırsal yoksulluğun azaltılması amacıyla 2010 yılında başlayıp 2017 yılı sonu itibari ile tamamlanan AKAK projesinin sonuçlarını incelemek için Kars'ın Kağızman ilçesine geldi.
İlçedeki bazı bahçe ve seraları inceleyen temsilciler, proje sahibi çiftçilerden ve Kağızman İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bekir Çapan'dan bilgi aldı.
Ziyaret sonrasında temsil heyeti, Çapan'a ve projede görev alan teknik personele teşekkür etti
İlçe Tarım Müdürü Çapan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AKAK'ın genel amacının Ardahan, Kars ve Artvin illerinde kırsal yoksulluğun azaltılması olduğunu söyledi.
Proje kapsamında Kağızman'da 11 sera, 2 bin dekarlık ceviz, kayısı ve elma gibi modern bahçenin tamamlandığı belirten Çapan, "Bu proje, faaliyetleri küçük üretici ve tarım dışı işletme yatırımlarını, kırsal altyapı yatırımlarını ve kurumsal güçlendirme çalışmalarını kapsamaktadır. " dedi.
Çapan, ziyaretlerden dolayı IFAD temsilcilerine teşekkür etti.

Kağızman, Ardahan, Artvin, Kars, Güncel

Kaynak: AA

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