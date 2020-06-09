Uluslararası tasarım yarışmasına başvurular başladı

Banyo alanları için tasarladığı ve ürettiği ürünleriyle dünyanın önde gelen markalarından biri olan Roca, bu yıl uluslararası tasarım yarışması jumpthegap'in COVID-19 salgını süreci kapsamında özel bir versiyonunu düzenleyecek.

Uluslararası tasarım yarışmasına başvurular başladı
09.06.2020 12:48 | Son Güncelleme: 09.06.2020 13:03
Banyo alanları için tasarladığı ve ürettiği ürünleriyle dünyanın önde gelen markalarından biri olan Roca, bu yıl uluslararası tasarım yarışması jumpthegap'in COVID-19 salgını süreci kapsamında özel bir versiyonunu düzenleyecek. Yarışmaya başvurular 23 Haziran tarihine kadar online olarak yapılabilecek.

Banyolarda daha fazla sağlık, hijyen ve konfor odaklı yeni ürünler ve çözümler sunan Roca, uluslararası tasarım yarışması jumpthegap'in bu yıl özel bir versiyonunu sunuyor. Tüm dünyadan tasarımcılara açık olan yarışma, değişen ihtiyaç ve beklentilere yönelik üretici fikirleri olan tasarımcıları ortak senaryolar oluşturacakları bir platform kurmaya davet ediyor. Bu yıl temasını pandemi süreci ve sonrasına göre oluşturulacak senaryolara uyarlayan yarışmaya katılacak olanlar, daha iyi bir gelecek için toplumun yeni ihtiyaçlarına yanıt verecek fikir ve tasarımlarını 23 haziran tarihine kadar paylaşabilecekler.

Roca Group Marka İletişim Direktörü Xavier Torras, yarışmayla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: "Kişisel hijyen, temizlik ve dezenfeksiyon ile ilgili yeni ihtiyaçlarımızı belirleyen yeni bir senaryo, 'yeni bir normal' ile karşı karşıyayız. İnsanların güvenli bir ortamda hareket etme ve hem evde hem de kamusal alanda güvenli ürünler kullanma beklentisi ve ihtiyacı bu yeni süreçte hayati öneme sahip olacak. Bu süreç elbette evlerimizdeki banyolar ile sınırlı olmayacak, diğer alanlara da yayılacak. Bu nedenle markamız bu yarışma kapsamını sadece banyo alanı ile sınırlı tutmadı".

Başvurular 23 Haziran'a kadar devam ediyor

Verilen bilgiye göre, Barcelona Tasarım Merkezi (BCD) işbirliği ile bugüne dek 8 kez düzenlenen yarışma, 150 ülkeden 25 binden fazla katılımcı ile uluslararası mimarlık ve tasarım öğrencileri ve profesyonellere yenilikçi çözümler üreterek yeteneklerini sergilemek için bir platform sunuyor. Yarışmaya kayıtlar yarışmanın web adresi üzerinden yapılabilecek ve proje teslim süresi de dahil olmak üzere 8-23 Haziran tarihleri arasında katılımcılara açık olacak. Kazanan 5 proje 23 Temmuz'da açıklanacak. Yarışmada seçilen 5 projenin her birine bin euro, toplamda 5 bin euro ödül verilecek.

Yarışmanın jüri üyeleri şöyle sıralandı:

ABD- WantedDesign kurucuları Odile Hainaut-Claire Pijoulat

ABD- Bill ve Melinda Gates Vakfı Su, Sanitasyon ve Hijyen Programı Kıdemli Yöneticisi Carl Hensman

Belçika- Birleşmiş Milletler Bölgesel Enformasyon Merkezi Direktörü Deborah Seward Arjantin- Luciano Kruk Studio kurucusu Luciano Kruk

İspanya Roca Group Marka İletişim Direktörü Xavier Torras

İspanya Barselona Tasarım Merkezi (BCD) üst kademe yöneticilerinden Isabel Roig

İspanya Roca Global İnovasyon Proje Müdürü Jordi Corral

İspanya Roca Tasarım Merkezi Direktörü Ernest Hernandez - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, İspanya, Güncel, Haber

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