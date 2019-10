Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, "Birevim'in en önemli misyonu, her ay en az 100 bin kişiyi tasarruf kültürüyle tanıştırmaktır." dedi.

Birevim ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi iş birliğiyle 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü kapsamında üniversitenin Halkalı kampüsünde 1. Uluslararası Tasarruf Sempozyumu gerçekleştirildi.

Sempozyumunun açılında konuşan Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Çiftçi, 1. Uluslararası Tasarruf Sempozyumu'nun, gelecek için atılan önemli bir adım olduğunu belirterek, Birevim'in, sempozyumun düzenlenmesinde hem fikir hem de ev sahibi olduğunu söyledi.

Çiftçi, "tasarruf" denildiğinde akla gelen ilk kuruluşun Birevim olduğunu ifade ederek, "Birevim'in varlık nedeni, milletimizin özünde olan tasarruf kültürünün yeniden hatırlanmasına vesile olmaktır. Faaliyetlerimizi tasarruf ekseninde yapmakla yetinmeyip Tasarruf Akademi adlı eğitim platformunu kurmamızın ardında da bu hedef var." diye konuştu.

Tasarrufun insani bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Çiftçi, israf etmeden de iyi yaşamanın mümkün olduğunu kaydetti.

"Hedef, 5 yılda 5 milyon aileyi ev ya da araba sahibi yapmak"

Murat Çiftçi, "Biz, tüketim kültürünün dayatmalarına kanmadan yaşandığında çok daha mutlu olunacağını tecrübe etme fırsatı bulacak kadar şanslıydık. Tasarruflu yaşamanın bir görgü, edep ve incelik meselesi olduğu bilinciyle bu yaşlara geldik. Tasarruf etmenin ne demek olduğunu bildiğimiz gibi, paylaşmanın da önemini bilen çocuklardık. Bu kavramları her zaman birlikte ele almak zorundayız. Çünkü onlar ayrılmaz bir bütün." ifadelerini kullandı.

Tasarruflu yaşam bilincinin yaygınlaştırılması gerektiğini, mutlu ve huzurlu bir dünya geleceğinin tasarrufla mümkün olacağını ifade eden Çiftçi, Birevim'in en önemli misyonunun, her ay en az 100 bin kişiyi tasarruf kültürüyle tanıştırmak olduğunu söyledi.

Çiftçi, devamla şunları kaydetti:

"Birevim, insanların, küçük tasarruflarla da ev ya da araba sahibi olabileceğini söyler ve yapar. Birevim, sadece faizsiz 'tasarruf finans' sistemiyle çalışır. Satın almanın vazgeçilmezi olarak lanse edilen faiz dayatmasının karşısında durur. Ev ya da araba sahibi olmanın tek yolunun faizli işlemler olduğu algısını yıkmaktan büyük bir onur duyar. Birevim, adından da anlaşılacağı üzere, birliğe büyük önem verir. İnsanları bir olmaya, birlik içinde yol almaya çağırır. Bunun için de 'birlikte tasarrufun muhteşem gücü' sloganıyla yol alır. Birevim'in hedefi, 5 yılda 5 milyon ailenin ev ya da araba almasına vesile olmak. Bunun oldukça büyük ve iddialı bir hedef olduğunun farkındayız. O nedenle öncelikle yapmamız gereken, sistemi doğru temeller üzerine kurmak."

"İnsanların ihtiyaçlarına ulaşmalarını engelleyen faktörlere odaklanıyoruz"

Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Çiftçi, iş modellerini dünyanın pek çok ülkesinde uygulanabilir hale getirmek istediklerini ifade ederek, sektörü regüle eden çözümler ürettiklerini ve yüksek standartlarda bir hizmet kalitesi oluşturduklarını söyledi.

Birevim'in her ay ortalama 5 bin ailenin tasarruf sahibi olmasına vesile olduğunu belirten Çiftçi, şöyle konuştu:

"Bugün Türkiye nüfusunun en az yüzde 70'i konvansiyonel finans kaynaklarına ve makul faiz oranlarıyla erişemiyor. Bu kaynaklara erişebilen yüzde 30'luk kesimin de yaklaşık yüzde 25'i mevcut finansal çözümlerin faiz oranlarını çok yüksek bulduğu ya da faizle işlem yapmayı tercih etmediği için alternatif çözüm arayışına giriyor. Birevim, bu arayışın sonucunda doğmuş bir kuruluş. Biz insanlara, alternatif bir finansman hizmeti sunuyoruz. Bu hizmetin en önemli yanı, faizsiz ve insan merkezli olması... İnsan merkezliyiz. Çünkü insanı ve onun ihtiyaçlarını ön planda tutuyoruz. İnsanların ihtiyaçlarına ulaşmalarını engelleyen faktörlere odaklanıyoruz ve bunları ortadan kaldırmak için basit yöntemler geliştiriyoruz."

Tasarruf temasıyla gerçekleşen etkinliklere desteklerinin artarak devam edeceğini aktaran Çiftçi, gelecek aylarda gerçekleşecek Uluslararası Tasarruf Zirvesi'ne katkı sağlayacaklarını bildirdi.

Dünya Tasarruf günü vesilesiyle neyin lazım, neyin elzem olduğunu yeniden sorgulamanın önemine işaret eden Çiftçi, "Kaynakların bilinçsizce tüketilmediği, tasarruflu yaşam bilincinin yaygınlaştığı bir dünya için bir olalım, birlik olalım. Daha iyi bir geleceğin, bizim tasarruflarımızla mümkün olduğunu unutmayalım." dedi.

"Kapitalizm, insanları hızlı tüketime teşvik ediyor"

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut da tasarrufun önemine dikkati çekerek, sarf, israf ve tasarruf kelimelerinin Arapçada aynı kökten geldiğini söyledi.

Sarf kelimesinin "harcama" anlamına geldiğini ifade eden Bulut, şunları kaydetti:

"Tasarruf ise 'tutma' anlamına geliyor. Türkiye'de bu meseleler derinlemesine uzun uzun tartışılıyor. Özellikle söylemeliyim ki İslam ekonomisi noktainazarında İslami finans daha fazla öne çıkarılıyor. Unutulmamalı ki İslami finans, bu işin bir boyutudur. Bizim değerler dünyamızda, inancımızın gereği olarak bu konuya komple bakmamız gerekiyor. İslami finans önemli ama İslam ekonomisi çok daha kuşatıcı. Böyle bakarsak, tasarruf ve israfın da çok önemli önemli olduğunu anlarız."

Bulut, İslam inancı gereği, bütün kaynakların kendilerine emanet olduğu yaklaşımına dikkati çekerek, "Bu emanetlerden hesaba çekileceğiz. Bu anlamda maddi ve manevi bütün kaynaklar bize emanet. Zamanı israf etmekten tutun da bütün kaynakları, bütün imkanları sıfır atık yaklaşımıyla değerlendirmemiz lazım." dedi.

Modern kapitalizmin insanları hızlı tüketime teşvik ettiğini belirten Bulut, "Kapitalizm bize, 'ne kadar hızlı tüketirsek o kadar mutlu olacağımızı' telkin eder. Tabii bu bizim değerler dünyamızla, inancımızla son derece çelişen bir anlayıştır. O nedenle meseleye daha derinlemesine bakmamızda yarar var." değerlendirmesinde bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından Rektör Prof. Dr. Mehmet Bulut, sempozyumun gerçekleşmesindeki katkılarından dolayı Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi'ye plaket takdim etti.

