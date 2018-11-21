Uluslararası Trakya
Balkan İş Formu, Tekirdağ
'da düzenlendi
TRAKYA Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) tarafından düzenlenen Uluslararası Trakya Balkan İş Formu'nda konuşan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım
, Ülkeler arasında haritalar üzerinde çizilen sınırlar gönüllerimizde insanlar arasında çizilmez. Biz iş birliğimizi, komşuluğumuzu kardeşliğimizi devam ettireceğiz dedi.
TRAKYAKA tarafından Uluslararası Trakya Balkan İş Formu toplantısının 5'incisi Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak
, Süleymanpaşa
Kaymakamı Arslan Yurt
, yerli ve yabancı iş insanları, sivil toplum örgütü temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Vali Aziz Yıldırım, dünyada artık ölçeklerin büyüdüğünü belirterek, şöyle konuştu
Ticareti üretimi tek başına yapmak yerine güçlerin birleştirilerek daha büyük bir sinerji ya da bizim kadim literatürümüzdeki gibi daha büyük bir bereket elde etmek mümkün. Türkiye
'mizde de komşularıyla bulundukları yere göre bulundukları coğrafyaya göre bir takım birliktelikler formlar, organizasyonlar var. Bunlardan bir tanesi de burada bugün beşincisini yaptığımız Trakya ve Balkanlar İş Formu'dur. Ümit ediyorum ki bu iş formu daha sonrasında daha büyük bir birlikteliğe daha sağlam organizasyon ve teşkilat yapısına kavuşur. Balkanlardaki diğer ülkeleri de bu iş formuna katmak bu platformun bir üyesi haline getirmek gerekiyor. Zamanla bunun olacağına inanıyorum. Trakya Anadolu'nun önemli bir parçası. Trakya devletimizin Avrupa
'ya açılan kapısı. Bu coğrafyada 500 yüzyılı aşkın bir süre birlikte yaşadık. Bundan sonra da birlikte yaşayacağız inşallah. Ülkeler arasında haritalar üzerinde çizilen sınırlar gönüllerimizde insanlar arasında çizilmez. Biz iş birliğimizi, komşuluğumuzu kardeşliğimizi devam ettireceğiz. Bu iş birliği ile birlikte dünyanın aynı alanda faaliyet gösteren üretim yapan pek çok büyük firmasına karşı birbirimizi destekleyeceğiz. Bu forumun böyle bir sinerjisinin olması gerektiğine inanıyorum.
Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, formun dolu dolu geçerek, çok güzel bir şekilde sonuçlanmasını dilediğini ifade ederek, TRAKYAKA tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası Trakya ve Balkan İş Formu her zaman sonuçlarıyla gündemimizde olacak. Yeni yapılanmayla beraber kalkınma ajansları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı olarak genel müdürlüğümüz bünyesinde yoluna devem edecek. Kalkınma ajansları, sahip olduğu yerel bilgiyle ilgili, bölgelerinin yerel dinamiklerini tespit etme kapasitesini artırmak için katkılar sunuyor. Burada 5 farklı ülkeden iş dünyası insanlarının da bu foruma katkısı olacağını düşünüyorum dedi.
TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin
ise Trakya'nın gelişmesi için gece gündüz çalıştıklarını belirterek, Trakya'nın gelişmesi kalkınması için çalışıyoruz. Trakya bölgesi ülkemizin Avrupa'ya, Balkanlar'a açılan kapısı ve geçmişten gelen güçlü tarihi ve kültürel bağlara bağlı olması hasebiyle ve kalkınma ajanslarımızın misyonlarımızdan biri olan komşularımız ile ticarette ve iş bağlantılarına yönelik çalışmalara önem veriyoruz dedi.
Aziz Yıldırım,Tekirdağ,Trakya Bölgesi
21 Kasım 2018 Çarşamba 17:43