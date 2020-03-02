33. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi 15 Mart'ta Çırağan Sarayı'nda toplanacak

33. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi teknoloji ve bilgi devrimlerini takip eden öncü iş insanlarını ve ekonomistleri 15 Mart Dünya Tükericiler Günü'nde Çırağan Sarayı'nda bir araya getirecek. Tüketici kalite ödüllerinin sahiplerini bulacağı etkinlikte, global ekonomi reformlarının tüketici hareketlerine etkileri ele alınacak.

TÜKETİCİYE GÜVEN VERENLER ÖDÜLLENDİRİLECEK

Her yıl gündeme damga vuran ekonomik konularını ele alan Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi'nde, tüketiciye güven veren, tüketici memnuniyetini ilke edinen firma ve iş insanlarına ödül verilecek. 15 Mart tarihinde gerçekleşecek zirveye kamuoyunun ilgisinin büyük olması bekleniyor.

ÇIRAĞAN SARAYI'NDA GERÇEKLEŞECEK

Tüketici memnuniyetinin ve kalitenin yaygınlaştırılması adına ekonomiye yön veren simaların, ulusal ve dünya çapında iş insanlarının tanışmasına, kaynaşmasına yeni ortaklıkların ve atılımların doğmasına vesile olan zirve, Çırağan Sarayı'nda gerçekleşecek.

ZİRVEDE TÜKETİCİLERİN TALEPLERİ DEĞERLENDİRİLECEK

İş dünyasının dönüşümünün konuşulacağı zirvede, global ekonomi reformlarının tüketici hareketlerine etkileri ele alınacak ve tüketicilerin talepleri değerlendirilecek.