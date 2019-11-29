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Uluslararası Türk-Gürcü İlişkileri Sempozyumu düzenlenecek

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu tarafından 2-3 Aralık tarihlerinde Ankara'da "III. Uluslararası Türk-Gürcü İlişkileri Sempozyumu" düzenlenecek.

29.11.2019 14:44 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:49Uluslararası Türk-Gürcü İlişkileri Sempozyumu düzenlenecek
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu tarafından 2-3 Aralık tarihlerinde 'da "III. Uluslararası Türk-Gürcü İlişkileri Sempozyumu" düzenlenecek.

"Yeni ve Yakın Çağda Türk-Gürcü İlişkileri" temasıyla gerçekleştirilecek olan etkinlik, 2016 yılından bu yana Türk-Gürcü ilişkilerine odaklanan kapsamlı bilimsel toplantıların üçüncüsü olacak. İlk olarak 2016 yılında Gürcistan'ın Ahıska şehrinde bir çalıştay düzenlenmiş, Türk-Gürcü ilişkilerinin tarih ve çağdaşlık temasıyla ele alındığı bu çalıştayda, iki ülke arasındaki tarihi ilişkilere dair çalışmaların artırılması hedefi ortaya konmuştu. Bu amaçla takip eden yıllarda Trabzon ve Gürcistan'ın Gori şehrinde düzenlenen sempozyumlarda ise Türk-Gürcü ilişkilerinin kaynakları ele alınmış ve Orta Çağ'da iki millet arasında kurulan ilişkiler konuşulmuştu.

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek olan sempozyumda ise Rus ve Osmanlı imparatorlukları döneminde meydana gelen tarihi olaylar ve bu olayların Türk-Gürcü ilişkilerine yansımalarına dair güncel çalışmalar paylaşılacak. İki imparatorluğun Kafkasya politikalarının değerlendirileceği etkinlikte siyasal ilişkilerin kültürel yansımalarını ele alan bildirilere de yer verilecek. Kurumun konferans salonunda düzenlenecek olan etkinlik, ilgililerin katılımına açık olacak. - ANKARA

Mustafa Kemal Atatürk, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

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