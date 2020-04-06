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Uluslararası Türk Kültür ve Mirası Vakfı'ndan kompozisyon yarışması

Uluslararası Türk Kültür ve Mirası Vakfı, "Dünyamızı Koruyalım: Türk Dünyası Gelenek ve Görenekleri" konulu kompozisyon yarışması düzenleniyor.

06.04.2020 22:27 | Son Güncelleme: 06.04.2020 22:27
Uluslararası Türk Kültür ve Mirası Vakfı'ndan kompozisyon yarışması
Uluslararası Türk Kültür ve Mirası Vakfı, "Dünyamızı Koruyalım: Türk Dünyası Gelenek ve Görenekleri" konulu kompozisyon yarışması düzenleniyor. Kompozisyon yarışmasına katılımlar 15 Mayıs'ta son bulacak.

Uluslararası Türk Kültür ve Mirası Vakfı, korona virüs salgını nedeniyle evlerinde bulunan üniversite öğrencilerinin bireysel gelişimi ve serbest zamanlarının iyi değerlendirilmesi amacıyla "Dünyamızı Koruyalım: Türk Dünyası Gelenek ve Görenekleri" adlı uluslararası kompozisyon yarışması düzenliyor. Yarışma ile çeşitli alanlarda eğitim gören öğrencilerin Türk dünyasının zengin tarihinin, kültürel mirasının, geleneklerinin, milli ve manevi değerlerinin öğrenilmesi ve bu değerlerin yaygınlaştırılması ile ilgili çalışmalara katılımının sağlanması amaçlanıyor. Ayrıca yetenekli gençlere fikirlerini ifade etme, yazma, anlatım becerisini teşvik etme, potansiyellerini gerçekleştirme fırsatı tanınacak. Kompozisyonda istenilen anlatım tarzının sadece bilgilerden ibaret değil, aynı zamanda Türk halklarının ulusal gelenekleri ve törenleri, Türk dünyasının ortak kültürünün özellikleri ve yazarın düşüncelerinin yansıtılmış olması gerekiyor.

Yarışmaya katılacak öğrencilerin isim, soyisim, doğum tarihi, eğitim aldığı kurum, ülke, şehir, adres ve iletişim numarasının yer aldığı anadilinde ve İngilizce olmak üzere en az 3 sayfadan oluşan kompozisyonlarını 15 Mayıs tarihine kadar turkictraditions@gmail.com mail adresine göndermesi gerekiyor. Seçilecek kompozisyonlar özel olarak hazırlanacak kitapta yayınlanacak. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel
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