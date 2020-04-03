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Uluslararası Türk Kültür ve Mirası Vakfı online resim yarışması başlattı

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı, öğrenciler için "Dünyamızı Koruyalım: Türk Dünyası Gelenek ve Görenekleri" konulu uluslararası online resim yarışması başlattı.

03.04.2020 17:12 | Son Güncelleme: 03.04.2020 17:12
Uluslararası Türk Kültür ve Mirası Vakfı online resim yarışması başlattı
Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı, öğrenciler için "Dünyamızı Koruyalım: Türk Dünyası Gelenek ve Görenekleri" konulu uluslararası online resim yarışması başlattı.
Vakıftan yapılan açıklamada, 6-16 yaş grubundaki öğrenciler için düzenlenen yarışmaya katılacaklardan, Türk dili konuşan halkların ulusal gelenekleri ve törenlerinin yanı sıra Türk dünyasının kültürel değerlerinin ortak özelliklerini tasvir etmesinin istendiği ifade edildi.
Açıklamada, yarışmaya katılmak isteyenlerin resim çalışmalarını 1 Mayıs 2020'ye kadar turkictraditions@gmail.com adresine ad, soyadı, irtibat numarası, eğitim aldığı okulun adını belirterek göndermesi gerektiği belirtildi.
Jüri üyeleri tarafından belirlenecek müsabaka galiplerinin hediye ve sertifikalarla ödüllendirilecekleri vurgulanan açıklamada, gönderilecek resimlerin yeni kurulacak bir web sitesinde online olarak sergileneceği de bildirildi.
Açıklamada, katılımcıların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla uygulanan sosyal izolasyonun kaldırılmasının ardından resimlerini Uluslararası Türk Kültür ve Mirası Vakfı'nın Bakihanov 73A, Bakü/ Azerbaycan adresine postalaması gerektiği de kaydedildi.
Yarışma ile sanatsal hayal gücüne sahip olan yetenekli öğrencilerin desteklenmesi, onlara özgüvenlerini geliştirme fırsatı tanıma, sanatsal etkinliklere teşvik etmenin yanı sıra Türk halklarının zengin kültürel mirasının, kadim geleneklerinin, ulusal ve manevi değerlerinin korunması ve tanıtım çalışmalarına genç kuşakların katılımının sağlanması amaçlanıyor.
Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan'ın üye olduğu Türk Konseyi'nin 23 Ağustos 2012'de Bişkek'te yapılan Zirve Toplantısı'nda tüzüğü kabul edilen Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı, 2015'ten beri faaliyet gösteriyor.
Genel Sekreterliği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan vakfın faaliyetleriyle Türk dili konuşan halkların kültür ve mirasının korunması, araştırılması ve teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Azerbaycan, Güncel
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