Uluslararası Turunçgil Kongresi Başkanı Kaçmaz'dan AA'ya ziyaret

Uluslararası Turunçgil Kongresi Başkanı Kemal Kaçmaz
, Anadolu Ajansı
(AA) Adana
Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.
Kaçmaz, beraberindeki Ulusal Turunçgil Konseyi yönetim kurulu üyesi Mehmet Ateş
, Mersin Gazeteciler Cemiyeti
Başkanı Turgay Demirtaş ve Çukurova
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir
ile AA Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik
'i ziyaret etti.
Kaçmaz, 8-13 Kasım 2020 tarihinde Mersin'de yapılacak 14. Uluslararası Turunçgil Kongresi hakkında Firik'e bilgi verip, 12 Haziran'da Mersin'de düzenlenecek 14. Uluslararası Turunçgil Kongresi web sitesi tanıtımı ve "ICC 2020 özel etkinliği" toplantısına davet etti.
Bölge Müdürü Firik de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kaynak: AA
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