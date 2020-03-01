Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Uluslararası Ümitler Avrupa
Judo Kupası sona erdi.
Nazım ve Natık Canca anısına geleneksel yapılan organizasyona, Türkiye
'nin yanı sıra 16 ülkeden 171'i kadın 515 sporcu katıldı.
Türkiye, 6 altın, 3 gümüş ve 13 bronz olmak üzere 22 madalya ile zirvede yer aldı.
İkinci gün yapılan karşılaşmalar sonunda ülke sıralamasında Gürcistan 5 altın, 5 gümüş ve 4 bronz madalya ile ikinci sırada yer alırken, Kazakistan 1 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya elde ederek üçüncü oldu.
İkinci gün karşılaşmalarında sıkletlerinde dereceye girenler şunlar:
Kadınlar
57 Kilo:
1- Özlem Yıldız (Türkiye)
2- Shapagat Daulet (Kazakistan)
3- Ayşenur Budak (Türkiye)
3- Şilan Bitgin (Türkiye)
63 Kilo:
1- Eter Askilashvili (Gürcistan)
2- Hatice Vandemir (Türkiye)
3- Ayşenur Karadağ (Türkiye)
3- Sara Glukhova (Rusya)
70 Kilo:
1- Lucie Pusteljovska (Çekya)
2. Olga Miller (Rusya)
3- Hatice Koçyiğit (Türkiye)
3- Şeyda Nur Çiçek (Türkiye)
+70 Kilo:
1- Duygu Dirgen (Türkiye)
2- Öznur Efe (Türkiye)
3- Narmin Amirli (Azerbaycan)
3- Veronika Saraeva (Rusya)
Erkekler
73 Kilo:
1- Jumber Meladze (Gürcistan)
2- Giorgi Terashvili (Gürcistan)
3- Adil Aduakhtov (Kazkistan)
3- Aleksandre Loladze (Gürcistan)
81 Kilo:
1- Kurban Kurbanov (Rusya)
2- Giorgi Marmalidze (Gürcistan)
3- Egor Malkin (Rusya)
3- Erik Temirkanov (Rusya).
90 Kilo:
1- Mikheil Japaridze (Gürcistan)
2- Archil Mamulashvili (Gürcistan)
3- Zakhar Pukhaev (Rusya)
3- David Ali (Fransa)
+90 Kilo:
1- Abdulla Tukhtamishov (Özbekistan)
2- Denis Batchaev (Rusya)
3- Münir Ertuğ (Türkiye)
3- Ucha Tabatadze (Gürcistan)
Ümitler Avrupa Kupası'nda mücadele sporcuların yarın ortak çalışma kampına katılacağı bildirildi.