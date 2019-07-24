Haberler» Güncel» Haber

Uluslararası UMKE Tatbikatı Malatya'da devam ediyor

Malatya Valisi Aydın Baruş, 81 ilden UMKE personelinin katıldığı 8. Ulusal UMKE Tatbikatı için Şeker Fabrikası yerleşkesinde kurulan kamp alanını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

24.07.2019 12:09 Uluslararası UMKE Tatbikatı Malatya'da devam ediyor
Malatya Valisi Aydın Baruş, 81 ilden UMKE personelinin katıldığı 8. Ulusal UMKE Tatbikatı için Şeker Fabrikası yerleşkesinde kurulan kamp alanını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Tatbikat alanında Vali Aydın Baruş'u karşılayan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli, incelemeler esnasında paydaş kurumların katılımıyla 22-27 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan tatbikata 500 UMKE'nin yanı sıra 36 destek personeli, 79 tam donanımlı UMKE aracı, 29 tam donanımlı ambulans, 9 mobil komuta aracı, 10 hizmet aracı, İslam İş Birliği Teşkilatı (İİT) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) temsilcilerinin de katıldığını söyledi.

7 farklı etaptan oluşan tatbikatın bir deprem senaryosu üzerinden gerçekleştirileceğini ifade eden Bentli, senaryolar hakkında da bilgiler verdi.

Şeker Fabrikası yerleşkesinde kurulan UMKE Tatbikat alanını ziyaret eden Vali Baruş, burada yapılan bu tatbikat ve çalışmaların yurt içinde veya yurt dışında yaşanacak olan olağanüstü durumlara müdahale etmeye hazır olduğumuzu göstermek açısından çok anlamlı olduğunu ifade ederek tatbikatta görev alan tüm personeli kutladı. - MALATYA

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Haberleri
14:21   DENİZLİ Kırmızı ışık ihlali yapan yayalara ceza kesildi
14:21   Bakan Varank 127 bilim insanı, Türkiye'nin yeni başarı hikayesinin parçası olacak
14:20   Şişli'de bir Moğol'u döverek öldüren zanlılar yakalandı
14:20   Bilecik'te serada 357 kilogram esrar ele geçirildi
14:19   100. yılda TRT'den müzik ziyafeti
14:19   Hz. Ukkaşe Türbesi'nde restorasyon ve çevre düzenlemesi
14:17   Hakan Atilla'yı Berat Albayrak karşıladı