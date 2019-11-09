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Uluslararası Üniversiteler Konseyi Kurucu Başkanı Orhan Hikmet Azizioğlu Açıklaması

Uluslararası Üniversiteler Konseyi Kurucu Başkanı Orhan Hikmet Azizoğlu, Türkiye'nin İslam coğrafyasının akademik merkezi olması gerektiğini söyledi.

09.11.2019 13:32 | Son Güncelleme: 09.11.2019 13:37Uluslararası Üniversiteler Konseyi Kurucu Başkanı Orhan Hikmet Azizioğlu Açıklaması
Uluslararası Üniversiteler Konseyi Kurucu Başkanı Orhan Hikmet Azizoğlu, 'nin İslam coğrafyasının akademik merkezi olması gerektiğini söyledi.

Irak'a iki günlük çalışma ziyaretinde bulunan Azizoğlu, Akademik, Bilim Kurulu Başkanı Politeknik Üniversitesi Rektörü Prof . Dr. KazeraSharvani ve bölge üniversitesi rektörleri, Yönetim Kurulu Üyesi Selahaddin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Ahmet AnvarAhmed ile yaptıkları toplantılarda Uluslararası Üniversiteler Konseyinin 5. Kurulundan biri olan Akademik,Bilim Kurulu Başkanlığına üye rektörlerin Erbil'de yapacakları çalışmaları ele alındı. Akademik, Bilim Kurulu Başkanlığının Mart 2020'de düzenleyeceği Uluslararası Akademik ve Bilim konferansı konu ve içeriği ile ilgili toplantılar yaptıklarını belirten Azizioğlu, coğrafyamızın en önemli ülkesi olan Türkiye'nin yüksek öğretimde merkez ülke olması gerektiğine dair ortak çalışma kararları aldıklarını ifade etti.

Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızı ortak kültürümüzle yetiştirmemiz gerektiğini kaydeden Azizioğlu, "Eğitim öğretim sistemlerinizi milli, manevi değerleri de kapsayacak, akademik çalışmalara öncülük yapacak müfredatlar hazırlanması için konferans ve çalıştaylar yapma kararı alındı. Özellikle Akademik, Bilim kuruluna üye rektörlere önemli görevler düşmektedir. Uluslararası Üniversiteler Konseyi'nin temel hedefi, başta İslam coğrafyası olmak üzere tüm üye üniversitelerimizin yüksek öğretimde batı standartlarına gelmesidir' dedi. - ANKARA

Hikmet Azizoğlu, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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