Uluslararası Ürojinekoloji Zirvesi İstanbul'da toplanıyor

9. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi kapsamında Türkiye'de ilk kez yapılacak Uluslararası Ürojinekoloji Derneği (IUGA) Zirvesi, 31 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında Maltepe Üniversitesi'nde gerçekleşecek.

Yerli ve yabancı 150'den fazla doktorun katılacağı kongrede, idrar kaçırma tedavisi cerrahisinde dünyada en yaygın uygulanan tekniğin mucidi Prof. Dr. Emmanuel Delorme, canlı ameliyat yapacak.

Dünyaca ünlü uzmanların bir araya gelerek son tedavi yöntemleri ve vaka örneklerini tartıştığı Uluslararası Ürojinekoloji Derneği Zirvesi (IUGA Exchange Meeting), bu yıl 9. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi kapsamında İstanbul'da Maltepe Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenleniyor. Zirve, 31 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında yapılacak ve yerli-yabancı yüzlerce doktor ile vakayı biraraya getirecek.

Canlı ameliyatların gerçekleştirileceği, uzmanların son tedavi yöntemleriyle ilgili gelişmeleri tartışacağı toplantılarda jinekoloji ve üroloji alanında çok sayıda eğitim verilecek, sunum yapılacak, hasta hikâyeleri incelenecek. Toplantılar boyunca IUGA Başkanı Dr. Ranee Thakar, TUPRA Başkanı Dr. İsmail Mete İtil ve TJOD Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD) Başkanı Dr. Ateş Karateke başta olmak üzere Türk ve yabancı uzmanlar konuşma yapacak.

TÜRKİYE'NİN PRESTİJİ

Uluslararası tıp dünyasında her yıl merakla beklenen Ürojinekoloji Buluşmaları hakkında bilgi veren Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berna Haliloğlu Peker, "IUGA Exchange Meeting"in ilk kez Türkiye'de ve Maltepe Üniversitesi'nin ev sahipliğinde yapılmasının önemine dikkat çekti. Zirveyi Türkiye'ye getirmek için yıllardır girişimlerde bulunduklarını belirten Prof. Peker, şunları söyledi:

"Türk Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstrüksiyon Derneği (TUPRA) ile birlikte bu başarıyı elde ettik. Bu organizasyon kapsamında 31 Ekimde 9. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, 1-2 Kasımda ise Uluslararası Ürojinekoloji Derneği ile ortaklaşa düzenlediğimiz Exchange Meeting gerçekleştirilecek. Bu uluslararası toplantı Türkiye'de ilk kez yapılıyor. Kongreye yerli ve yabancı kadın doğum hekimleri, ürologlar, plastik cerrahlar, fizyoterapistler, hemşireler katılacak."

MUCİT TÜRKİYE'DE

Kongrenin ana başlıklarından biri kadınlardaki idrar kaçırma sorunu olacak. Tıbbi olarak "üriner inkontinans" olarak adlandırılan istemsiz idrar kaçırma; "idrarı tutamama veya mesane (idrar torbası) kontrolünün kaybı" olarak biliniyor ve özellikle kadınlarda çok sık rastlanıyor.

Kadınlarda idrar kaçırma ve sarkma tedavilerindeki son gelişmeler zirve kapsamında ameliyathaneden canlı ameliyatlar yapılarak tartışılacak, uzmanlar tecrübelerini katılımcılara aktaracak.

Bu alanda zirvenin en dikkat çeken katılımcısı ise dünyada en yaygın uygulanan idrar kaçırma ameliyatının mucidi olarak bilinen Dr. Emmanuel Delorme olacak. Dr. Delorme kendi bulduğu tekniği İstanbul'da canlı olarak uygulayacak. Katılımcılar da Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ameliyathanesinden uygulamayı canlı yayında izleyecek. Dr. Delorme katılımcılara tekniği uygulamalı olarak anlatacak ve sorulara yanıt verecek.

Sarkmalarla ilgili ameliyatlar da zirve boyunca tartışılan diğer bir başlık olarak öne çıkıyor. Türkiye'deki uzman doktorlar canlı yayında cerrahi uygulamalar ile katılımcıların gözleri önünde ameliyat yapacak. İnteraktif tartışma ortamı sağlanacak ve ameliyathaneden kongre salonuna canlı yayın gerçekleştirilecek.

Prof. Dr. Berna Haliloğlu Peker, bu çapta bir zirvenin Maltepe Üniversitesi'nde yapılmasının hem İstanbul hem de Türkiye için prestij olduğunun altını çizerek, "Pelvik tabanlı idrar kaçırmayla ilgili üç boyutlu görüntü veren, Maltepe Üniversitesi'nde bulunan ultrason cihazı da zirve boyunca uygulamalı olarak kullanılacak. Mevcut teknik altyapının son teknolojiyle donatılmış olması özellikle uluslararası tıp camiası ve cerrahi dünyası açısından büyük önem arz ediyor" diye konuştu.

UZMANLARA EĞİTİM VERİLECEK

Prof. Dr. Peker, zirve kapsamında ayrıca uzmanlara yönelik üç ayrı kurs düzenlendiğini söyleyerek, Avrupa Birliği akreditasyonu olan "Kadın Genital Estetik Kursu"nda teorik ve pratik eğitimle uzmanlara son tedavi yöntemlerinin aktarılacağını belirtti. Konusunda uzman hocaların eğitim vereceği diğer kursların ise doğum sonrasına yönelik ve pelvik fizyoterapi alanında olduğunu anlatan Prof. Peker, "Fizyoterapistlere yönelik uygulamalı olarak yapılan bir eğitimimiz öne çıkıyor çünkü kadınlarda pelvik tabanın güçlendirmesi çok önemli. Bu konuda eğitimli fizyoterapistin az olması nedeniyle bu kursu vereceğiz" dedi.