"Uluslararası Ürün Güvenliği Haftası" bu yıl 12-16 Kasım 2018 tarihlerinde kutlanılacak. Hafta boyunca ürün güvenliği konusunda uluslararası işbirliğini artırmak, bilgi teknolojilerinin etkin kullanımını sağlamak ve iyi uygulama örnekleri paylaşmak üzere Avrupa
Komisyonu Adalet ve Tüketiciler Genel Müdürlüğü tarafından Brüksel
'de bir dizi etkinlik düzenlenecek. Avrupa Birliği
Başkanlığı "Uluslararası Ürün Güvenliği Haftası"yla ilgili basın açıklamasında bulundu. 12-16 tarihlerinde düzenlenecek etkinliklere kamu otoritelerinden sanayi sektörü temsilcilerine, tüketici organizasyonlarından standardizasyon kuruluşlarına, test laboratuvarlarından akademisyenlere ve ürün güvenliği uzmanlarına kadar geniş bir paydaş katılım öngörüldüğü belirtildi. "Güvenli ürün", normal kullanım koşullarında, insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından asgari güvenlik koşullarını taşıyan üründür. Piyasaya arz edilen ürünlerin türünün, miktarının ve çeşitliliğinin arttığı günümüz dünyasında, tüketiciye sunulan seçeneklerle birlikte ürün güvenliğine ilişkin riskler de artmaktadır. Ürünlerin teknik mevzuatına uygun üretilip üretilmediğinin ve güvenli olup olmadığının denetlenmesi, uygun/güvenli olmayan ürünler için gereken önlemlerin alınması temel bir kamu hizmetidir ve kamu otoriteleri tarafından yürütülmelidir. Gerek ithalat aşamasında gerekse iç piyasada kamu otoriteleri tarafından gerçekleştirilen ürün güvenliği denetimleri, sadece tüketicilerin sağlığının ve güvenliğinin korunması açısından değil, haksız rekabetin önlenmesi açısından da önem arz etmektedir. Yapılan açıklamada, Türkiye
'nin AB
ile tesis etmiş olduğu Gümrük Birliği
çerçevesinde AB teknik mevzuatına uyum çalışmaları yürütüldüğü, AB'nin bu alandaki mevzuatına uygun olarak kalite altyapısı oluşturulduğu ve piyasaya güvenli ürün sunulmasını sağlamak ve ürün güvenliğine ilişkin tedbirleri almak amacıyla yasal çerçeve oluşturulduğu kaydedildi. "Aynı zamanda ürün güvenliği alanında idari kapasitenin ve bilgi birikiminin artırılmasını teminen AB projeleri yürütülmüştür. Halihazırda, ürün güvenliğine yönelik piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri iç piyasada yerli/ithal ürün ayırımı yapılmaksızın dokuz farklı kamu kuruluşu tarafından yürütülmektedir. Ürün güvenliği konusundaki yasal altyapının ve uygulamanın değişen AB mevzuatı ve günün koşulları çerçevesinde güncellenmesi, ilgili paydaşlarla iletişimin güçlendirilmesi ve farkındalığın arttırılması kazanımlarımızın ve sürecin devamlılığı için temel unsurlardır" denildi. - ANKARA
Brüksel,Avrupa Birliği
12 Kasım 2018 Pazartesi 10:11