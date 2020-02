UXservices Deneyim Tasarımı Yöneticisi Besim Kosova , " Türkiye 'de genelde yaşanılan uğraşılan problemler ve yaşanılan zorluklarda olgunluk seviyesinde bir iyileşme görüyoruz." dedi.UXservices'in her yıl düzenlediği 6. Uluslararası UXistanbul Konferansı'nda konuşan Kosova, her yıl lansmanını konferansta yaptıkları bir raporun olduğunu, dijital olarak bu raporu yaydıklarını ve çok talep gördüğünü söyledi.Kosova, şunları kaydetti:"Türkiye'de genelde yaşanılan uğraşılan problemler ve yaşanılan zorluklarda olgunluk seviyesinde bir iyileşme görüyoruz. UX tasarımcılarının öne çıktığını kullanıcı araştırma konseptinin temele yayıldığını görüyoruz. Bunun ile birlikte yatırımlar artıyor. Aynı zamanda yatırım geri dönüş oranlarında iyileşme görüyoruz. Çok iyi olmayan şeyler var. Birincisi klasik yönetim müdahelesi var. Üst yönetimin işlere müdahale etme eğilimi çok kademeli ama yüzde 1 geri geliyor. Çok yavaş ama oluyor bir şeyler. Bir diğeri yatırımlar yapılıyor. Fakat yeterli bilgiler anlamında kullanıcı deneyimi yada deneyim tasarım anlamında ürün yada hizmet geliştirme sisteminin genel olarak sonlarına isabet ettiğini gözlemliyoruz.""Eğer hobinizi bir iş haline getirirseniz hobinizi kaybedersiniz"Google UX Direktörü Paolo Malabuyo ise "Aslında bir çok şeyi basitleştirmeye çalışırken bir çok şey dışarıda bırakılıyor. Bu deneyim parçasını dışarıda bırakmadan bir şeyleri nasıl öğrenebiliriz? Kariyerimin ilk 5 yılında 3 büyük şirkette Enterprise yazılımlar üzerine çalıştım. 1990'ların ortasında yazılımın bu şekildeydi." ifadelerini kullandı.Microsoftta bir değişim yaptığını her türlü ürün üzerine çalıştığını anlatan Malabuyo, "Eğlence parçasına bayılıyordum. Hobimdi en sonunda bunu full time bir iş bulabildiğim için mutluydum ama şöyle bir uyarıda bulunayım eğer hobinizi bir iş haline getirirseniz hobinizi kaybedersiniz." diye konuştu.Facebook Londra Araştırma Programı Müdürü Linn Larsson da 1984'ten 2011'e kadar çalışanlar için en iyi yerlerin hisse senedi getirilerindeki benzerleri şirketler arasında yılda yüzde 2,3 ila yüzde 3,8 oranında geride bıraktığını kaydetti.Larsson, güçlü bir aidiyet duygusunun daha yüksek tatmin, daha iyi performans, daha uzun süre tutma olduğunu, kendini ait topluluğa hissetmenin daha yüksek bir refah olduğunu belirtti.Araştırma ortamında olmanın vitamin gibi olduğunun altını çizen Larsson, araştırmacılar ile çalışırken onların süper güçlerinden yararlanılması ve seyirciye bunların verilmesi gerektiğini söyledi.Akbank Dijital Müşteri Deneyimi Yöneticisi Müge Çiğdem İşlek "Biz aslında Akbank'taki dijital müşteri yolculuğunun daha sorunsuz daha akıcı hale getirilmesi için müşterilerimiz ile araştırmalar yapıyoruz." şeklinde konuştu.İşlek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Elde ettiğimiz bulgular ile tasarım ekiplerimizi yönlendiriyoruz. Bir nevi müşterilerimizin avukatlığını yapıyoruz Akbank Mobil'de. Yenilenmiş Akbank Mobil'i geçtiğimiz eylül ayında müşterilerimizin kullanımına açtık. Her ne kadar müşterilerimizin bu kullanımı yeni açmış olsakta bizim için geçmişten süre gelen bir yolculuktu. Yaklaşık 2018'in sonundan beri bu dönüşüm projesi ile ilgili çalışıyoruz. Daha yolun ortasındayız. Dönüştüreceğimiz müşteri yolculuklarımız var. Bu bildiğiniz manada dijital dönüşüm değildi. Biz bankacılıktaki ürünleri ve süreçleri dijitalleştirmedik yenileme işleminde. Bir önceki markamız olan Akbank direkt müşterilerimizin bütün bankacılık işlemlerini dijital olarak gerçekleştirebildiği kullanmaya da alışkın oldukları bir uygulamaydı. Ancak biz bu dönüşümü müşterilere sürekli güncellenen mobil dünyadaki deneyimlerine yakınsama. Aslında geleceğin dijital bankacılık deneyimini yaşatmak için yaptık.Bizi bu dönüşüme iten Spotify, Netflix, Getir, Yemeksepeti, BiTaksi gibi bu firmaların ortak noktası sundukları hizmetlerin hiç biri yeni değil ama sundukları deneyim ile bizim bu hizmetleri alış şeklimiz kökünden değiştirdiler. Bunları kullanmak oldukça kolay. Çoğu zaman günlük hayatımızda ne kadar az yer kapladıklarını unutuyoruz. Örnek verecek olursak sabah işe giderken tek tıkla BiTaksi'den taksiyi kapımıza çağırıyoruz. Yolda Spotify'ın bizim için özel hazırladığı müziklerin listelerini dinliyoruz."UXservices, İstanbul merkezli özel bir kullanıcı araştırma ve kullanıcı deneyimi tasarım danışmanlığı yapan şirket olarak faaliyet gösteriyor.UXservices, bankacılık, finans, perakende ve daha fazlası dahil olmak üzere farklı sektörlerde çok çeşitli arayüz platformlarında kimlik bilgilerine ve deneyime sahip bir şirket.Türkiye'de, Kullanıcı Deneyimi Tasarımı, Danışmanlığı, Eğitimi ve Kullanılabilirlik Testi gibi hizmetlerde uzmanlaşmış olan UXservices, 2005 yılından bugüne servislerinde yerli-yabancı müşterilerine son kullanıcıları için daha iyi ürün ve servisler tasarlamalarında yardımcı oluyor.UX services, yıllardır, User Experience Professionals Association (UXPA) ve Information Architecture Institute (IAI) gibi uluslararası bağımsız platformlarda aktif görevleri sayesinde, global trendlere ilk elden ulaşarak kullanıcı deneyimi ve kullanılabilirlik hakkındaki bilgi birikimini sektöre aktarıyor.