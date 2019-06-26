26.06.2019 14:18
Haberler » Güncel » Haber

Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılık ile Mücadele Günü

Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılık ile Mücadele Günü

Nevşehir'de, "Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılık ile Mücadele Günü" kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Nevşehir 'de, "Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılık ile Mücadele Günü" kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Etkinlik Nevşehir Valiliği himayesindeki Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu üyesi kurumların temsilcilerinin katılımı ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 3 no'lu sahasında gerçekleştirildi.

Uyuşturucu kullanımına dikkati çekmek için düzenlenen yürüyüşün ardından saha içerisindeki kurulan çeşitli stantlarda protokol üyeleri gençlerle birlikte mini golf, dart ve langırt oynayarak uçurtma uçurdu.

Etkinliğe, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Yüksel Yiğit , bazı daire müdürleri, Nevşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Eğitim Merkezi yöneticileri ve gençler katıldı.
Kaynak: AA
Nevşehir Valiliği , Nevşehir , Güncel

Son Dakika Haberleri
15:00 AFAD bölge tatbikatı Kırıkkale'de başladı
15:00 Edirne'de ziyaretçilere Osmanlı şerbeti
15:00 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
15:00 Ulaştırmada "deprem güvenliği" seferberliği - Karayolları Genel Müdürü Uraloğlu - ANKARA
15:00 Altyapılarda Eczacıbaşı fırtınası
14:59 Uyuşturucuyla mücadele gününde uyuşturucu tacirleri Eta'ya yakalandı
14:59 Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı