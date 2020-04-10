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Uluslararası Uzay İstasyonu'na Virüs Taşınmaması İçin Çalışma Yapıldı

Koronavirüs ile mücadelenin yavaş yavaş gerilemesiyle birlikte, Rusya, Uluslararası Uzay İstasyonu'na araç gönderdi.

10.04.2020 17:51 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:51
Uluslararası Uzay İstasyonu'na Virüs Taşınmaması İçin Çalışma Yapıldı
Koronavirüs ile mücadelenin yavaş yavaş gerilemesiyle birlikte, Rusya , Uluslararası Uzay İstasyonu'na araç gönderdi. Geçtiğimiz günlerde Kazakistan'dan, Kozmonotlar Anatoly Ivanishin ve Ivan Vagner ile Nasa astronotu Chris Cassidy, Rus Soyuz uzay aracı ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderildi. Uluslararası Uzay İstasyonu'na Corona virüsünün taşınmasını önlemek adına, uzay aracının fırlatılmasına yönellik protokollerde bir takım değişiklikler gerçekleştirildi. Baykonur üssünde, uzay aracının fırlatılması esnasında sadece zorunlu personel bulunduruldu. Bunun yanı sıra, görevli olan personel maske ve eldiven kullandı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'na koronavirüs ulaşabilir mi?

Corona virüsü salgınından önce, uzaya gönderilecek astronot, kozmonotların aileleri uzay üssüne gelerek, uğurlama gerçekleştirebiliyordu. Ancak salgın nedeniyle bu sefer aileler uzay üssüne kabul edilmedi. Uzaya gönderilecek ekibe hiç kimse yaklaşmazken, ekip uzay aracına otobüsle bindirildi. Uzaya gönderilecek ekipler, öncesinde bir karantina dönemi geçiriyordu. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle karantina süresi öne çekildi. Uzaya gönderilecek olan ekip Mart ayının başında karantinaya alındı. Corona virüsü önlemleri kapsamında, uzaya gönderilen araç ile ilgili gerçekleştirilen basın toplantısı da cam bir panel arkasından gerçekleştirildi.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Koronavirüs, Rusya, Teknoloji
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