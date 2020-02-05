Uluslararası Winter O-Cup'ta Dostum Rüzgarları Esti

İnegöl Belediye spor Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) oryantiring takımı, 28 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında İstanbul 'da gerçekleştirilen Uluslararası Winter O-Cup Oryantiring yarışlarına katılım sağladı. 10 farklı ülkeden sporcuların yer aldığı yarışlar, 5 gündüz ve 5 gece etabından oluştu. DOSTUM Oryantiring Takımı, her iki etapta da gösterdiği başarı ile yarışmadan madalyalarla döndü.

İKİ ETAPTA TOPLAM 10 MADALYA

5 Gündüz Yarışları toplamına göre DOSTUM sporcularından Hilal Oruç Elit Kategorisi'nde 2'inci, Sudenaz Külah 16 Yaş Kategorisi'nde 1'inci, Semanur Özdemir 16 Yaş Kategorisi'nde 2'inci, Aleyna Minden 16 Yaş Kategorisi'nde 3'üncü ve Metehan Arslan 12 Yaş Kategorisi'nde 1'inciliği elde etmiş oldu. 5 Gece Etap Yarışları toplam sonuçlarına göre ise Hilal Oruç Elit Kategorisi'nde 1'inci, Sudenaz Külah 16 Yaş Kategorisi'nde 1'inci, Aleyna Minden 16 Yaş Kategorisi'nde 2'inci, Semanur Özdemir 16 Yaş Kategorisi'nden 3'üncü Metehan Arslan 12 Yaş Kategorisi'nde 2'inciliği elde ederek toplamda 10 madalyayla yarışmayı tamamladılar.

FİZİKSEL, KAVRAMSAL VE SOSYAL FAYDA SAĞLIYOR

İnegöl Belediyespor DOSTUM Oryantiring Takımını elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik eden Belediye Başkanı Alper Taban, "Gittikleri her yarışta iz bırakan ve madalyalarla dönen takımımızı tebrik ediyorum. Bizler onların başarısıyla gururlanıyoruz. Oryantiring özellikle son zamanlarda revaçta olan bir spor dalı. Gençlerin fiziksel, sosyal ve kavramsal olarak hayatlarına birçok fayda sağlıyor. Harita okuyarak ve yeryüzü şekillerini tanıyarak başladıkları deneyim sadece öğrenme yetilerine değil, aynı zamanda eğlenmelerine imkan sunuyor. Günlük hayatın içinde uygulayabilecekleri pratik faydalar sunmaya vesile oluyor. Tüm sporcu ve antrenörlerimizi tekrar tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum" dedi.