Uluslararası Yarışmalara Fazıl Say'ın Hediyesiyle Hazırlanacak

SERGEN SEZGİN - Piyanodaki başarılı performansıyla adından söz ettiren 9 yaşındaki Arya Su Gülenç, uluslararası yarışmalara, dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say 'ın hediye ettiği enstrümanla hazırlanacak. Bursa 'da Mithatpaşa İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Arya Su Gülenç, New York 'taki ABD merkezli Crescendo Uluslararası Müzik Yarışması'nda piyanoda kendi yaş grubunda tam puanla birinci oldu."Piyanonun çocuk yeteneği" olarak nitelendirilen Gülenç, birçok ülkeden katılımcının bulunduğu dünyaca ünlü Carnegie Hall'da 10 Şubat'ta konser verdi ve ödülünü aldı.ÇEV Sanat'ta Fazıl Say, Bülent Evcil , Cihat Aşkın ve İbrahim Yazıcı gibi dünyaca ünlü sanatçıların belirlediği çocuklardan oluşan " Genç Yetenekler Projesi"nde yer alan Gülenç, son iki yıldır da uluslararası müzik yarışmalarında Almanya Bulgaristan ve ABD'de konserler verdi.Neredeyse katıldığı her uluslararası yarışmadan dereceyle dönen Arya Su Gülenç, bundan sonraki süreçte yarışmalara hazırlığını Fazıl Say'ın hediye ettiği piyanosuyla yapacak."Arya'nın bu çalışmalardan sıkılıp bırakacağını düşünüyordum"Arya'nın babası Ümit Gülenç, AA muhabirine, yaklaşık 18 yıldır müzik öğretmenliği yaptığını söyledi.Kızının enstrüman kullanmasını istediğini, Arya'nın da piyanoyu tercih ettiğini anlatan Gülenç, müzik eğitiminin çocukların gelişimine de katkı sağladığını düşünerek bu yola çıktıklarını belirtti.İşin boyutlarının çok farklı yerlere geldiğini ifade eden Gülenç, "Arya'nın bu çalışmalardan sıkılıp bırakacağını düşünüyordum. Öyle olmadı, yanıldım. Tam tersine daha sıkı şekilde piyanoyla ilgilenmeye başladı. İlgisi artınca da yeteneğini ortaya koymaya başladı. Biz de bu süreçle daha çok üstünde durmaya başladık." dedi.Kızının uluslararası yarışmalarda birincilikler elde etmesiyle, kendilerinin de farklı bir tempoya girdiğini vurgulayan Gülenç, şöyle konuştu:"Bizim gibi ailelerin ciddi desteğe ihtiyacı var. Bu destek kamusal şekilde olursa hem Türkiye 'nin geleceği hem de çocuklarımız için daha iyi bir süreç olur. Çocuğunuzun dünya ölçeğinde bir sanatçı olmasını istiyorsanız bu tür organizasyonlara katılmak zorundasınız. Burada da seçici davranmak gerekiyor. Buralara katılmak parayla oluyor. Eskiden 'üstün çocuklar' yasası vardı. Bu şekilde bir yasayla bize tekrar destek vermeleri gerekiyor. Bizim gibi aileler için buralarda yer almak ekonomik açıdan çok zor.""Fazıl Say'ın piyano hediye etmesi gurur verici"Ümit Gülenç, tüm zorluklara rağmen kızının başarıyla gururlandıklarını anlattı.Hiç tanımadığı insanlardan çok güzel mesajlar geldiğine dikkati çeken Gülenç, şunları kaydetti:"Arya'nın uluslararası yarışmalara katılma temposu artınca sponsor arayışına girdik. Bu anlamda devlet dışında Türkiye'de çok fazla kurum yok. Arya geçen yıl haziranda ÇEV Sanat'ın sınavlarına girdi ve başarılı oldu. Bu süreçte Fazıl Say, Arya'nın piyanosu olmadığını öğrendi. Bunun üzerine ÇEV Sanat aracılığıyla Arya'ya piyano hediye etti. Dünya çapında ünlü bir sanatçının kendine ait piyanoyu Arya'ya göndermesi gurur verici. Arya'nın da bunun altında kalmadığını görmek bizi mutlu ediyor.""Piyano tuşlarına dokununca heyecanım geçti"Arya Su Gülenç de Carnegie Hall'da verdiği konserde çok heyecanlandığını belirtti.Özellikle kuliste inanılmaz duygular yaşadığını dile getiren Arya, "Sahneye çıktığımda piyano tuşlarına dokununca heyecanım geçti. Çaldığım parçaya odaklanıp, hayaller kurdum." dedi.Ailesinin ve insanların kendisine çok destek olduğunu ifade eden Gülenç, "Ben ÇEV Sanat'a dahil olduktan sonra Fazıl amca, piyanom olmadığını öğrendi. Bunun üzerine kendine ait bir piyanoyu yolladı. Bu piyanoyla çalmak beni mutlu ediyor. Çünkü böyle dünyaca ünlü sanatçımızın piyanosuyla çalışmak başka bir duygu. Ona çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.