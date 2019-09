"Uluslararası Yaşlılık ve Kalkınma Merkezi" Türkiye'de kuruldu

Dünya Yaşlanma Konseyi Başkanı Kemal Aydın, Türkiye 'nin yaşlılıkta dünyaya lider ülke olması için 19 Eylül itibarıyla Uluslararası Yaşlılık ve Kalkınma Merkezi'nin kurulduğunu belirterek "Dünyada da ilk olacak merkez ile Türkiye'nin uluslararası arenada yaşlılık üssü olmasını hedefliyoruz." dedi.Gerontolog Kemal Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yaşlı nüfus oranıyla 167 ülke arasında 66. sırada yer aldığını, yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki payının 2050'de yüzde 20,8'e ulaşacağının öngörüldüğünü aktardı.Yaşlılara yönelik sağlık hizmetlerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla Birleşmiş Milletlerin (BM) 1990'da 1 Ekim'i Dünya Yaşlılar Günü ilan ettiğini anımsatan Aydın, dünya nüfusunun 2 milyarını 2050'de yaşlıların oluşturacağının tahmin edildiğini ifade etti.Türkiye'nin genç nüfusuyla öne çıktığını, ancak 2020 itibarıyla yaşlı nüfusun yüzde 10'a ulaşacağını belirten Aydın, bu kapsamda, yaşlıların hakları ve refahına yönelik küresel gelişmelerle yerel uygulamaları yakından takip ettiklerini, yaşlı bireylerin daha aktif olabilmesini hedeflediklerini anlattı."Türkiye'de yaşam beklentisi 3-5 yıl arttı"25 yıldır yaşlılık üzerine ulusal ve uluslararası arenada çeşitli çalışmalar yaptıklarını, Türkiye'nin yaşlılıkta dünyaya lider ülke olması için de 19 Eylül 2019 itibarıyla Uluslararası Yaşlılık ve Kalkınma Merkezi'nin (ICAD-International Center for Ageing and Development) kurulduğunu bildiren Aydın, merkezin dünya genelinde ilk olduğunu söyledi.Merkezin resmi açılışının ekim ayında düzenlenecek resepsiyonla yapılacağını dile getiren Aydın, ICAD'ın hedeflerine ilişkin şu bilgileri verdi:"Türkiye'de yapılan sağlıkta dönüşüm programı ile Türkiye'de yaşam beklentisi 3-5 yıl arttı. ICAD olarak Türkiye'deki bu dönüşümü dünyaya tanıtıp yaşlılıkta dünyada lider ülke olmak için çalışacağız. Türkiye'nin ve diğer ülkelerin yaşlılık raporlarını çıkararak 'Dünya Yaşlılık ve Kalkınma Raporu'nu her yılın sonunda yayınlayacağız. Bunun için huzurevlerini, bakımevlerini, geriatri merkezlerini ele alacağız ve evrensel bakım standartlarının geliştirilmesi için çalışma yürüteceğiz. Bu konudaki iyi uygulamaları da ödüllendireceğiz. Yaşlı dostu şehirlerin oluşturulması için de çeşitli faaliyetler yürüteceğiz. Bu konuda yaşlılar için en iyi şehirler arasında yarışmalar düzenleyeceğiz. Bu konuda da Verimlilik Projesi ile 65-70 yaşındaki emeklilerimizi merkezimize almak istiyoruz. Emekli bakanlar, emekli büyükelçiler, iş adamları ile ortak çalışmalar yürütmek istiyoruz. 'Hayattan emeklilik yoktur.' diyerek onlara da bir çağrıda bulunacağız. Böylece yaşlılık denilince dünya Türkiye'yi tanımalı."Dünyanın 100'leri projesi başlayacakAydın, ICAD'ın projeleri arasında yaşlılar için bakım fonu oluşturulmasının da bulunduğuna işaret ederek Türkiye'nin birçok şehrinde yaşlılara danışmanlık merkezlerinin açılmasının da hedefleri arasında olduğunu söyledi."Dünyanın 100"leri adında bir proje de yürüteceklerine değinen Aydın, şöyle devam etti:"100 yaşına gelmiş insanların hayat hikayelerini sergilemek istiyoruz. Ayrıca dünyanın 100'leri isimli sergileri de çeşitli ülkelerde açmayı planlıyoruz. İnsanlarda '100 yıl sağlıklı yaşayabilirsiniz' farkındalığını oluşturmak istiyoruz. Çeşitli ülkelerde ofisler açacağız. Bu merkez, ülkelerin yaşlılık politikalarını izleyebilmemize, yaşlılığa evrensel bir boyut kazandırmamıza fırsat sağlayacak. Türkiye'nin medeniyeti her yaş dostu medeniyet. Bu kültürel mirası geliştirerek dünyadaki uygulamaları da takip ederek yeni bir anlayışla dünyaya yaşlılık konusunda sürdürülebilir bir model sunmak için çalışacağız."Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Yaş Dostu Türkiye Beratı"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2005'te Türkiye Sağlıklı Eylem Planı ve Yaş Dostu Şehirler Sempozyumu ve Yaşlılık Şurası'nı gerçekleştirdiğine dikkati çeken Aydın, şunları söyledi:"Cumhurbaşkanımız, 2005 yılında yapmış olduğumuz Dünya Yaşlanma Zirvesi sonrası Dünya Yaşlanma Manifestosu'nu BM 73. Genel Kurulunda tüm dünyayla paylaşmıştır. Türkiye'nin ulusal ve uluslararası girişimleri gelişmiş, gelişmekte ve en az gelişmiş ülkelere örnek olmuştur. ICAD olarak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu çalışmalara desteklerinden dolayı 'Yaş Dostu Türkiye Beratı'nı vermeye karar verdik. Cumhurbaşkanımızdan BM 74. Genel Kurulunda, BM Dünya Yaşlanma Kurultayı, Uluslararası Yaşlı Hakları Konferansı, Uluslararası Yaşlanma Ajansı'nın desteklenmesi için Dünya Yaşlılık Fonu ve üniversitesinin Türkiye'nin öncülüğünde oluşturulmasını istiyoruz."Aydın, 2020'de düzenlenecek Dünya Yaşlanma Kongresi ve EXPO için kamu, akademi, özel sektör, sivil toplum ve medya işbirliği ile çalışma başlattıklarını da kaydetti.