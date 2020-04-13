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Uluslararası yayın sayısı bir yılda yüzde 75'ten fazla arttı

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), Web of Science (WoS) verilerine göre 2018 yılında 89 olan uluslararası indeksli yayın sayısını 2019 yılında 156'ya çıkardı ve yüzde 75'ten fazla bir artış oranı yakaladı.

13.04.2020 11:19 | Son Güncelleme: 13.04.2020 11:19
Uluslararası yayın sayısı bir yılda yüzde 75'ten fazla arttı
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), Web of Science (WoS) verilerine göre 2018 yılında 89 olan uluslararası indeksli yayın sayısını 2019 yılında 156'ya çıkardı ve yüzde 75'ten fazla bir artış oranı yakaladı. Web of Science ve Scopus gibi uluslararası saygınlığa sahip atıf indekslerindeki toplam yayın sayısını ise 541'e yükseltti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın, 'Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdamıyla İlgili Usul ve Esasları' yeniden düzenlediğine atıfta bulunan ve uluslararası olmanın önemine değinen İGÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, 'Yükseköğretimin Oscar'ı olarak bilinen Times Higher Education (THE) Awards Asia (THE Asya Ödülleri) 2019'da Türkiye 'den finale kaldık. 'Yılın Uluslararasılaşma Stratejisi' kategorisinde dünyada ilk sekiz üniversite arasına girdik. 1000'in üzerinde yerli-yabancı akademisyenimiz ve 25 bin'den fazla yerli - yabancı öğrencimiz var. Son yıllardaki atılımımızı uluslararası yayınlara da yansıtıyoruz. Özellikle ciddi bir uluslararasılaşma vizyonu ortaya koyuyoruz" dedi.

"Bakanlıktan onaylı yayınevine sahibiz"

Üniversitenin, onlarca Araştırma Merkezi ile milyonlarca basılı ve elektronik kaynağı barındıran 5 Modern Kütüphanesi bulunduğunu belirten Gayretli, "AR-GE faaliyetlerinde de öne çıkarak çok sayıda patentin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan onaylı Yayıncılık Sertifikası bulunan bir de Yayınevine sahibiz" diye konuştu.

"Ücretsiz olarak dağıtılıyor"

Gayretli konuşmasını şöyle sonlandırdı:

"İGÜ Yayınları bünyesinde basımı gerçekleştirilen 75 kitap ve düzenli olarak yayınlanan 3'ü akademik hakemli, 1'i de hakemsiz popüler olmak üzere 4 dergi çıkarıyor, yayıncılık sektöründe de büyük bir oyuncu olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.Yayınlanan dergiler Türkiye'deki bütün üniversitelere ve ilgili kurumlara ücretsiz olarak dağıtılıyor. Yayınlanan kitapların %20'ye yakını doğrudan üniversitenin web sayfasından indirilebiliyor. Satışta olan kitaplar ise tüm saygın yayınevlerinden temin edilebiliyor." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul Gelişim Üniversitesi, Yekta Saraç, Türkiye, Güncel
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