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Uluslararası yayın sayısı bir yılda yüzde 75'ten fazla arttı

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), Web of Science (WoS) verilerine göre 2018 yılında 89 olan uluslararası indeksli yayın sayısını 2019 yılında 156'ya çıkardı ve yüzde 75'ten fazla bir artış oranı yakaladı.

13.04.2020 14:15 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:15
Uluslararası yayın sayısı bir yılda yüzde 75'ten fazla arttı

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), Web of Science (WoS) verilerine göre 2018 yılında 89 olan uluslararası indeksli yayın sayısını 2019 yılında 156'ya çıkardı ve yüzde 75'ten fazla bir artış oranı yakaladı. Web of Science ve Scopus gibi uluslararası saygınlığa sahip atıf indekslerindeki toplam yayın sayısını ise 541'e yükseltti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın, 'Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdamıyla İlgili Usul ve Esasları' yeniden düzenlediğine atıfta bulunan ve uluslararası olmanın önemine değinen İGÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, 'Yükseköğretimin Oscar'ı olarak bilinen Times Higher Education (THE) Awards Asia (THE Asya Ödülleri) 2019'da Türkiye 'den finale kaldık. 'Yılın Uluslararasılaşma Stratejisi' kategorisinde dünyada ilk sekiz üniversite arasına girdik. 1000'in üzerinde yerli ve yabancı akademisyenimiz ve 25 bin'den fazla yerli ve yabancı öğrencimiz var. Son yıllardaki atılımımızı uluslararası yayınlara da yansıtıyoruz. Özellikle ciddi bir uluslararasılaşma vizyonu ortaya koyuyoruz" dedi.

"BAKANLIKTAN ONAYLI YAYINEVİNE SAHİBİZ"

Üniversitenin, onlarca Araştırma Merkezi ile milyonlarca basılı ve elektronik kaynağı barındıran 5 Modern Kütüphanesi bulunduğunu belirten Gayretli, "AR-GE faaliyetlerinde de öne çıkarak çok sayıda patentin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan onaylı Yayıncılık Sertifikası bulunan bir de Yayınevine sahibiz" diye konuştu.

"ÜCRETSİZ OLARAK DAĞITILIYOR"

Gayretli konuşmasını şöyle sonlandırdı:

"İGÜ Yayınları bünyesinde basımı gerçekleştirilen 75 kitap ve düzenli olarak yayınlanan 3'ü akademik hakemli, 1'i de hakemsiz popüler olmak üzere 4 dergi çıkarıyor, yayıncılık sektöründe de büyük bir oyuncu olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Yayınlanan dergiler Türkiye'deki bütün üniversitelere ve ilgili kurumlara ücretsiz olarak dağıtılıyor. Yayınlanan kitapların yüzde 20'ye yakını doğrudan üniversitenin web sayfasından indirilebiliyor. Satışta olan kitaplar ise tüm saygın yayınevlerinden temin edilebiliyor."


Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul Gelişim Üniversitesi, Yekta Saraç, Türkiye, Güncel
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