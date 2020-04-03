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Uluslararası Yelken Federasyonu Başkanı Andersen gündeme ilişkin toplantı yaptı

Uluslararası Yelken Federasyonu Başkanı Kim Andersen, 2020 Tokyo Olimpiyatları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin bilgilendirme toplantısı yaptı.

03.04.2020 16:54 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:54
Uluslararası Yelken Federasyonu Başkanı Andersen gündeme ilişkin toplantı yaptı
Uluslararası Yelken Federasyonu Başkanı Kim Andersen, 2020 Tokyo Olimpiyatları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin bilgilendirme toplantısı yaptı.
Türkiye Yelken Federasyonundan (TYF) yapılan açıklamada, video konferansla gerçekleştirilen toplantıda Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ertelenmesi sürecinde yaşanan gelişmeler ve salgının yelken sporuna etkileri üzerinde durulduğu ifade edildi.
Toplantıya, TYF Başkanı Özlem Akdurak ve sportif direktörü Fatih Özmen katıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Tokyo, Spor
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Haberler ›› Spor ››Uluslararası Yelken Federasyonu Başkanı Andersen gündeme ilişkin toplantı yaptı - Spor
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