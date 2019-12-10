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"Uluslararası Yerel Yo¨netimlerde Kadın S¸urası" yapılacak

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Bas¸kanlıgˆı tarafından "Uluslararası Yerel Yo¨netimlerde Kadın S¸urası" düzenlenecek.

10.12.2019 15:02 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:02
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Bas¸kanlıgˆı tarafından "Uluslararası Yerel Yo¨netimlerde Kadın S¸urası" düzenlenecek.
Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın ATO Congresium'da yapılacak şuraya 18 ülkeden 44 kadın temsilci katılacak.
Bosna-Hersek, KKTC, Makedonya, Sırbistan, Endonezya, Nijer, U¨rdu¨n, Cibuti, Filistin, Afganistan, Irak, Kenya, Somali, Moldova, O¨zbekistan, Kırgızistan, Arnavutluk ve Norvec¸ yerel yo¨netimlerinden temsilcilerin katılacağı şurada, bazı bakanlar ile kadın bakan yardımcıları, milletvekilleri ve parti teşkilatı mensupları yer alacak.
120 yerel yo¨netimin stantlarının da bulunacağı etkinlik, pers¸embe gu¨nu¨ AK Parti Genel Merkez Toplantı Salonu'nda saat 10.30'da yapılacak c¸alıs¸tayla sona erecek.

Bosna - Hersek, AK Parti, Politika

Kaynak: AA

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