Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bundan sonraki seçimlerde kadınlarımızın daha yüksek oranlarla hem aday listelerinde hem de belediye meclislerinde yer bulabilmesi için çalışacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen "Uluslararası Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şurası"nda katılımcılara hitap etti. Katılımcılara teşrifleri için teşekkür eden Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanlığınca düzenlenen şuranın hayırlara vesile olmasını diledi.

AK Parti'nin 5 milyon üyesiyle dünyanın en büyük kadın teşkilatlarından biri olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk kadınlarının 1934'te seçme ve seçilme hakkını kazanmasına rağmen bu konudaki asıl büyük atılımı son 17 yılda gerçekleştirdiğini söyledi.

Siyaset kurumunda kadınların temsil oranının yüzde 4,5 seviyesinden TBMM'de yüzde 17'nin üzerine çıkartılmasını kendi dönemlerinde başardıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kadınlara seçme hakkının verildiği 5 Aralık tarihini sadece kadın hakları günü olarak kutlamakla kalmayacak, icraata da dönüştüreceğiz. Geldiğimiz seviye elbette yeterli değildir ama katedilen mesafenin önemini de gözden kaçırmamalıyız." dedi.

Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinde belediye meclis üyeliklerinde kadınlara en az üçte bir oranında yer verilmesini istediklerini, ancak bu orana ulaşılamamışsa da eskisinden çok daha fazla kadının belediye meclislerinde sorumluluk üstlendiğini ifade etti.

Erdoğan şunları söyledi:

"Bundan sonraki seçimlerde, kadınlarımızın daha yüksek oranlarla hem aday listelerinde hem de belediye meclislerinde yer bulabilmesi için çalışacağız. Şura oturumlarında ülkemizden ve dünyanın farklı yerlerinden kadınların yerel yönetimlerdeki temsili, şehir sorunlarına bakışı, projeleri ve çözüm yolları gibi konular ele alınacak. Böylece benzer görevlere talip olacak kadınlarla hem tecrübe paylaşımı yapılmış hem de başarı örnekleri gösterilmiş oluyor."

Şuraya Afganistan, Somali ve Irak gibi zor coğrafyalardan gelen kadın yerel yöneticilerin olduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu tür örnekler, şartlar ne olursa olsun azmedildiği ve gayret gösterildiği zaman başarıya ulaşılabileceğinin işaretidir. Tabii biz bu tür görevlere kota veya zorlama yoluyla gelinmesini de doğru bulmuyoruz. Mücadeleyle değil de bahşedilerek, lütfedilerek, zorlamayla verilen hakların kalıcı olması pek mümkün değildir. Ama insanın dişiyle tırnağıyla yüreğiyle azmiyle kabiliyetiyle elde ettiği hakları kimse ondan alamaz. Bu bakımdan tüm kadınlarımızdan siyasetin her kademesinde daha aktif şekilde yer almalarını bekliyorum. Böylece bizim bu yoldaki gayretimizin fiili neticeye dönüştürülmesi de kolaylaşacaktır. İnşallah bugünkü şuramız bu bakımdan önemli bir milat olacaktır."

"Siz mücadele edeceksiniz, biz de destek vereceğiz"

AK Parti 7'nci Büyük Kongresi sürecinde belde, ilçe, il teşkilatları ve genel merkez yönetiminde yer almak için verecekleri mücadelede tüm kadınların yanında olacağını özellikle belirten Erdoğan, "Siz isteyeceksiniz, çalışacaksınız, mücadele edeceksiniz, biz de destek vereceğiz ve inşallah istediğimiz sonuca ulaşacağız. Hayatın her alanında başarılı olan kadınlarımızın siyasette de hedeflediğimiz yere geleceklerine yürekten inanıyorum." dedi.

AK Parti'nin başarısındaki sırlarından sadece birinin belki de en önemlisinin kadınlara ulaşmayı, onların gönlüne girebilmeyi başarmış olmasından kaynaklandığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu neticeye yılın 365 günü ev ev dolaşan, her kadınımıza ulaşmak için çaba gösteren, onların dertleriyle hüzünlenip, sevinçleriyle mutlu olan dava arkadaşlarımızın çabalarıyla ulaştık. Birileri yıllarca kadının ismini, sıkıntısını, beklentisini istismar ederek, kendine siyasi rant sağlamanın peşine düşerken biz her meselelerinde onların yanında yer aldık. Çünkü bize göre kadını dışlayan bir toplum gücünün ve potansiyelinin yarısından vazgeçmiş demektir." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bizim inancımızda Hazreti Adem ile Hazreti Havva'dan beri erkek ile kadın birlikte yaşamış, birlikte kulluk etmiş, birlikte çoğalmış, birlikte dünyayı mamur etmiştir. Kendi tarihimiz de kadınların başarıları ve fedakarlıklarıyla örülmüştür. Anadolu'yu, alperenler ve bacılar birlikte medeniyetimizle, kültürümüzle, değerlerimizle yoğurmuş, ebedi vatanımız yapmıştır. Hayatın her alanında var olan kadınlarımızın yetiştirdiği kişiliğini kazandırdığı, temel eğitimini verdiği çocuklarımızla geleceğimizi inşa ettik. Hatta savaş meydanlarında dahi kadınlarımızın fedakarlığıyla zafere kavuştuk."

Nene Hatun'dan Nezahat Onbaşı'ya, Şerife Bacı'dan Kara Fatma'ya kadar kadın kahramanların mücadelesi sayesinde istiklalin kurtarıldığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Terör örgütü tarafından haince katledilen Aybüke öğretmen ve daha yeni defnettiğimiz Esma astsubay sınırlarımız içinde ve dışında alçakça katledilen yüzlerce kadın bu mücadelenin günümüzdeki bayraktarlarıdır. Esma astsubayımızla ilgili komutanlarımız ve İçişleri Bakanımın şu tespitleri çok ilginçti. Özellikle bomba imha olaylarında bir kadın olarak onun kadar cesur, onun kadar maharetli olan hemen hemen yok gibiydi. Nitekim bomba imha olayını yaparken şehit oldu. Rabbim makamını cennet eylesin. Şehitlerimiz için söyleyeceğimiz pek bir şey yok onlar, Peygamber Efendimizin komşuları, onların makamı çok yüce. Onlar gerek sizlere gerekse bizlere birer örnek, onlar birer rehber, kılavuz."

(Sürecek)

Kaynak: AA