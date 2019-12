Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Nobel'in böyle bir ödülü Handke denilen bu vampir aydınlar grubunun temsilcisine vermesi adeta bir vampirler topluluğunun oluştuğunu ortaya koymaktadır. Onun için de bizim indimizde Nobel diye bir örgüt artık gerçekten adil, hakkaniyet içerisinde ödüller veren bir örgüt olarak değerlendirilemez." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen "Uluslararası Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şurası"nda katılımcılara hitap etti.

Suriye'deki ve sınır içindeki terörle mücadele harekatlarında, çatışma bölgelerinin ortasında görevlerini yerine getiren kadın sağlık görevlilerini kahramanlıkları için tebrik eden Erdoğan, "Parlamentonun içerisinde terör örgütlerinin desteğiyle bulunan ve şu anda bizim bu hanım şehitlerimizi görmemezlikten gelen ve şehit edilen yavrularımızı görmemezlikten gelen bu terör sevicilerini neyle izah edeceğiz, neyle anlatacağız? Lafa geldiği zaman parlamentoda ve dışarıda hep öldürülen çocuklardan bahsederler. Van'daki katliamlardan, Bingöl'deki katliamlardan hiç bahsetmezler, İstanbul'da stadyumun hemen yanında 41 şehidimizden hiç bahsetmezler. Vezneciler'deki bütün o polis ve sivil kardeşlerimizin, şehitlerimizin oradaki o şehadetinden hiç bahsetmezler. Onların ne günahı vardı? İşine giderken, okulundan çıkmış evine dönerken şehit olan bu yavrularımızın ne günahı vardı? Bunları neyle izah edeceksiniz?" ifadelerini kullandı.

"Annelerin fendi eli kanlı teröristleri yenmiştir"

"Adınızın parti olması bunu izaha yetmez. Er veya geç bunun hesabını işte sandıklarda, şurada, burada vereceksiniz." ifadesini kullanan Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ağızlarını her açtıklarında insan haklarından söz edenlerin terör örgütünün istismar ettiği, iğfal ettiği, infaz ettiği, hayallerini ve geleceklerini söndürdüğü çocukları ve kadınları görmezden geldiğini de unutmadık. Diyarbakır'da bölücü örgüt tarafından gasbedilen evlatlarını kurtarmak için sıcağa soğuğa aldırmadan nöbet tutan annelerin fendi eli kanlı teröristleri yenmiştir. İşte görüyorsunuz 100 günü geride bıraktık ve 100 günü geride kalan bu duruş dimdik devam ediyor. İşte bu annelerden bir tanesinin yavrusu kendisine kavuştu. İnşallah diğerleri için de aynı durum söz konusu olur. Tüm dünyayı Diyarbakır'daki annelerin bu haklı ve onurlu duruşuna destek vermeye davet ettik ama bak gelmiyorlar. Niye? İşlerine gelmiyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir Nobel skandalı yaşandı bugünlerde" diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nobel skandalıyla ilgili Bakir İzzetbegoviç kardeşimizin teşekkürüne ben de tabii ki bir teşekkürle Türkiye'den cevap veriyorum ve bu onurlu duruşa destek veren tüm siyasi liderlere şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Medeni bir dünya için Nobel'in böyle bir ödülü Handke denilen bu vampir aydınlar grubunun temsilcisine vermesi adeta bir vampirler topluluğunun oluştuğunu ortaya koymaktadır. Onun için de bizim indimizde Nobel diye bir örgüt artık gerçekten adil, hakkaniyet içerisinde ödüller veren bir örgüt olarak değerlendirilemez. Tamamıyla siyasallaşmış bir örgüttür, tamamıyla terör örgütlerinin yanında yer alan bir örgüttür ve sizin verdiğiniz bu ödüller kimseyi kusura bakmayın ikna etmez. Yani bu verdiğiniz ödül bir Aziz Sancar Hocamıza verilen ödül değildir, bir Orhan Pamuk'a verilmiş ödül değildir. Kimseyi aldatamazsınız ve aldatamayacaksınız."

"Kadınların istihdam oranı oldukça yüksek seviyelere çıkmıştır"

Bu duruşlarını her zaman olduğu gibi kararlı şekilde sürdüreceklerini vurgulayan Erdoğan, "Hayatın her alanında kadınlarımızın giderek yükselen etkinliğini ve hissedilen gücünü yakından izliyoruz." dedi.

Kadınların işgücüne katılım oranı 2002 yılında yüzde 28'i bulmuyorken bugün bu oranın yüzde 35'e ulaştığını bildiren Erdoğan, "Eğitim, finans, sağlık, yargı, akademi alanları başta olmak üzere pek çok sektörde kadınların istihdam oranı oldukça yüksek seviyelere çıkmıştır. Üniversitelerimizde eğitim-öğretim gören evlatlarımız arasındaki cinsiyet dağılımının neredeyse eşit olması kadın istihdamındaki artışın süreceğine işaret ediyor. Biz bu tablodan ancak gurur duyarız." diye konuştu.

Kadına yönelik şiddet başta olmak üzere mücadeleye devam etmeleri gereken sorunların bulunduğunu anlatan Erdoğan, "Ancak istisnai birtakım olayları büyüterek bu güzel fotoğrafı gölgelemeye çalışanlara izin veremeyiz. Kadın meselesinin her şeyden önce bir insan meselesi olduğunu kabul ettiğimizde pek çok şey yerli yerine oturacaktır. Kardeşlerim, yaratılmışların en şereflisi olan insana bu kutlu sıfatına uygun şekilde muamele edildiğinde dünya hepimiz için çok daha güzel hale gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, "Kadın insan içinde ayrıca istisna bir makamı olan varlıktır, nedir? Annedir, anne." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Sevgili Peygamberimiz şu hadis-i şeriflerinde 'Elcennetu tahte akdamil ummehat' buyuruyor, yani 'Cennet annelerin ayakları altındadır' buyuruyor. Bakın babaların ayakları altındadır demiyor, 'annelerin ayakları altındadır' diyor, burası çok önemli. Onun için annelerin ayaklarının altı öpülür, orada cennet var. Orası koklanır, ben öptüm, o kokuyu aldım, tavsiye ederim siz de öpün. Anne bambaşka bir varlık, onun için o tadı tatmak lazım, o kokuyu almak lazım. İşte bu anlayışla hep birlikte kadına yönelik haksızlıkları, adaletsizlikleri, zorbalıkları, yanlış veya eksik algı ve uygulamaları ortadan kaldırmak için çalışıyoruz. Bu çerçevede, kararında ve doğru şekilde atılan her adım kadının statüsünü güçlendireceği gibi yanlış adımlar da inanıyorum ki çabaların boşa çıkmasına sebep olur."

İfrat ve tefrit hatasına düşmeden kadınların haklarını sonuna kadar savunacaklarını vurgulayan Erdoğan, "Ülkemizde ve dünyada mağduriyete uğratılmış, adaletsizliğe maruz kalmış, hele hele canı yanmış tek bir kadın kalmayana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Türkiye'nin geleceğini kadınlarımızla birlikte inşa edeceğiz. İnşallah dünyanın geleceği de böyle şekillenecektir." diye konuştu.

