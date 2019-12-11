Uluslararası Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şurası - Lütfiye Selva Çam

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam'ın kürsüye çıkmasıAK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam'ın konuşmasıSalonda katılımcılardan görüntüGaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Tri Rismaharini'nin imza protokolüEndonezya Surabaya'nın Belediye başkanı Tri Rismaharini'nin konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen Uluslararası Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şurası'na katıldı. Lütfiye Selva Çam
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, Güncel Kaynak: AA