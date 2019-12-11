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Uluslararası Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şurası - Lütfiye Selva Çam

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam'ın kürsüye çıkması AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam'ın konuşması Salonda katılımcılardan görüntü Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Tri Rismaharini'nin imza protokolü Endonezya...

11.12.2019 20:42 | Son Güncelleme: 11.12.2019 20:47
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam'ın kürsüye çıkması
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam'ın konuşması
Salonda katılımcılardan görüntü
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Tri Rismaharini'nin imza protokolü
Endonezya Surabaya'nın Belediye başkanı Tri Rismaharini'nin konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen Uluslararası Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şurası'na katıldı.
Uluslararası Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şurası - Lütfiye Selva Çam

Lütfiye Selva Çam, AK Parti, Güncel

Kaynak: AA


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