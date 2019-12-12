"Uluslararası Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şurası"

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, "Kadın sayısının hem siyasette artması hem de güçlü bir şekilde burada çalışmalarını yapması bizim için çok önemliydi." dedi.

Çam, AK Parti Genel Merkezi'nde, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen "Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Şurası"nın kapanış programında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Şuranın 6'ncısını düzenlediklerini belirten Çam, "31 Mart sonrasında seçilmiş olan belediye meclis üyelerimizi bir araya getirmek istedik, onlarla AK Parti Genel Merkezi'mizde hem eğitim şeklinde olsun hem de tecrübe paylaşımı şeklinde olsun diye düşündük. Sonra dedik ki 'Uluslararası bir program daha çok yakışır buna' onun için uluslararasına dönüştürdük." diye konuştu.

Çam, 18 ülkeden 44 yabancı konuğu şurada misafir ettiklerini aktararak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmalarıyla birlikte inanılmaz bir coşku vardı, zirveye ulaştı. Gerek genelde gerek yerelde liderimizin bizim önümüzü, yolumuzu açması ve destek olmasıyla birlikte kadın sayısının hem siyasette artması hem de güçlü bir şekilde burada çalışmalarını yapması bizim için çok önemliydi." değerlendirmesini yaptı.

Şuranın bugünkü oturumunu AK Parti Genel Merkezi'nde yaptıklarını ifade eden Çam, "Konuklarımızı Genel Merkez'de ağırlamak istedik. Türkiye'nin merkezi olan yönetiminin de ana unsuru olan AK Parti'nin nasıl bir ortamda çalıştığını görmelerini istedik." dedi.

Çam, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz tabii ki liderimizi çok seviyoruz kadın kolları olarak ve kadınlar olarak. Onun bize vermiş olduğu güçle hem partimizi güçlendirmek adına hem de kadınların ekonomide, siyasette ve toplumda yerinin sağlamlaştırılması adına çok çalışıyoruz. Ama gördük ki bütün ülkelerin gelen konuşmacıları bunlar belediye başkanları, ülkelerinde ilk defa seçilmiş belediye başkanları ve zor coğrafyalarda kadının öncelenmediği aksine mücadeleyle gelen kadınlar. Onların da Sayın Cumhurbaşkanımıza hem teşekkürleri hem de takdirlerini duyduk. Liderimizin sadece Türkiye'de değil dünya lideri olduğunu bir kez daha onların dilin duymuş olduk."

Şuraya katılan yabancı katılımcılarla dünyadaki kadınların sorunlarının ortak olduğunu vurgulayan Çam, "Bu birliktelik çok önemli, biz bundan sonra da bu kardeşliğimizin devam etmesi için gayret göstereceğiz. İlişkilerimizi ve diyaloglarımızı devam ettireceğiz. Bu programların sonucunda bir kitap yayınlayacağız inşallah. Herkes kendi ülkesindeki gerçekliği anlatıyor. Herkes kendi ülkesindeki kadınlara yönelik yapılmış olan çalışmaları anlatıyor ve yerelde kadın yönetici olmanın zorlu ama bir o kadar da getirmiş olduğu fırsatları anlatıyor." diye konuştu.

Programda, Ankara Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, İstanbul Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ile bazı yabancı katılımcılar da konuşma yaptı.

Kaynak: AA