Haberler » Spor » Uluslararası Yıldız Erkekler 16 Yaş Altı Basketbol Turnuvası - Spor

Uluslararası Yıldız Erkekler 16 Yaş Altı Basketbol Turnuvası

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Uluslararası 16 Yaş Altı Basketbol Turnuvası sona erdi.

02.02.2020 00:00 | Son Güncelleme: 02.02.2020 00:54Uluslararası Yıldız Erkekler 16 Yaş Altı Basketbol Turnuvası
Federasyonu (TBF) tarafından bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Uluslararası 16 Yaş Altı Basketbol Turnuvası sona erdi.
Yaş grubunda Avrupa'nın en prestijli organizasyonlarından biri olarak kabul edilen turnuva, Konya'da gerçekleştirildi.
Organizasyona Türkiye 16 yaş altı ve 15 yaş altı takımlarının yanı sıra; Letonya, Litvanya, Rusya, Sırbistan ve Slovenya'nın 16 yaş altı milli takımları katıldı.
Tek devreli lig usulüne gören oynanan turnuvada yaptığı 6 maçı da kazanan Türkiye 16 Yaş Altı Milli Takımı, namağlup şampiyon oldu. Organizasyonu Rusya ikinci, Litvanya üçüncü tamamladı.
16 Yaş Altı Milli Takımı'ndan Berke Büyüktuncel, turnuvanın "En Değerli Oyuncusu" (MVP) seçildi.

basketbol, Türkiye, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

04:00  Defne Joy Foster kimdir? Defne Joy Foster nereli, neden öldü?
01:00  Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - HK Kayserispor hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray-HK Kayserispor bilet fiyatları
01:00  Metin Oktay kimdir? Metin Oktay'ın doğum günü ne zaman? Metin Oktay kaç gol attı, hangi takımlarda oynadı?
01:00  1 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 2 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
2.02.2020 09:35:34