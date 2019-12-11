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"Uluslararası Yunus Emre Günleri" başladı

Bu yıl 5'incisi düzenlenen "Uluslararası Yunus Emre Günleri", misafir öğrencilerin ülke tanıtım stantlarının açılmasıyla başladı.

11.12.2019 16:06 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:06
Bu yıl 5'incisi düzenlenen "Uluslararası Yunus Emre Günleri", misafir öğrencilerin ülke tanıtım stantlarının açılmasıyla başladı.
15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda 12 farklı ülkeden öğrenciler, kültürlerini tanıtan stantlar kurdu.
Stantların açılışına Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, eşi Dr. Melek Çerçi, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
Stantları ziyaret eden Belediye Başkanı Çerçi ve davetliler, öğrencilerle sohbet etti.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Yunusemre, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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