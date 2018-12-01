Ulusoy Cinayetinde Sıcak Gelişme

Eskişehir
'de, bir market sahibini aracında silahla öldürdükleri öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, 27 Kasım'da meydana gelen market işletmecisi Mustafa Ulusoy
'un (37) aracında tabancayla öldürülmesi olayına ilişkin geniş çaplı çalışma başlatmıştı. Ekipler, kent merkezinin yanı sıra Ulusoy'un cesedinin bulunduğu Aşağısöğütönü Mahallesi'nde gerçekleştirdiği araştırmalarda, şüphelilerin, C.K. ile arkadaşı Y.K. olduğunu tespit etti. Ardında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.
Kent merkezinde market işleten Mustafa Ulusoy'dan haber alamayan yakınları kolluk kuvvetlerine başvurmuş, bunun üzerine harekete geçen polis ve jandarma ekipleri, Ulusoy'u Aşağısöğütönü Mahallesi'nde boş bir arazide aracının içinde başına ateş edilerek öldürülmüş halde bulmuştu. - ESKİŞEHİR
Eskişehir,ulusoy
01 Aralık 2018 Cumartesi 15:15