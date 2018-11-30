Ulusoy Elektrik Hisseleri 2 Günde Yüzde 30 Arttı

Enerji yönetim şirketi Eaton'un Ulusoy Elektrik hisselerini alacağını yönündeki haberlerin ardından şirket hisseleri iki günde yüzde 30 yükseldi.
Enerji yönetim şirketi Eaton Corp'un Ulusoy Elektrik'in ana ortaklarına ait tüm hisselerini satın almak için yaptığı görüşmede son aşamaya geldiği haberi sonrasında Ulusoy Elektrik hisselerinde yükseliş sürüyor.
Analistler beklenen satın alma fiyatının mevcut borsa değerinin çok üzerinde olması nedeniyle hisselere alım geldiğini söylüyorlar.
Hisseler dün yüzde 15'in üzerinde yükselmesinin ardından bugün de yüzde 10'un üzerinde yükselirken, son iki günlük yükseliş ise yüzde 30'a yaklaştı.
Ulusoy Elektrik hisseleri saat 10: 32'de yüzde 11.77 primle 17 liradan işlem görüyor.
Dün Reuters
'ta yer alan ve kaynaklara dayandırılan haberde New York
'da halka açık olan enerji yönetim şirketi Eaton Corp'un Ulusoy Elektrik'in ana ortaklarına ait tüm hisselerini satın almak için yaptığı görüşmede son aşamaya geldiği, işlem büyüklüğünün de 300 milyon dolar olması beklendiği belirtilmişti.
İş Yatırım notunda, haberde yer alan tahmini işlem fiyatının şirketin piyasa değerinden yüzde 38 daha fazla olduğu belirtilerek, hisseler için pozitif olduğu ifade edildi.
Haberin ardından Ulusoy Elektrik'ten yapılan açıklamada "Ulusoy Elektrik ana hissedarları ile Eaton Corp. arasında Ulusoy Elektrik'te sahip oldukları payların devrine ilişkin gizli nitelikte görüşmeler sürdürülüyor" denildi.
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