Ulusoy: "Gençlerin Dinamizmi ile Bu İlçeyi Yöneteceğiz"

AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı İbrahim Ulusoy, Gelişim Üniversitesi öğrencileri ile bir araya geldi. Öğrencilerin sorunların dinleyen Ulusoy, "Bize herhangi bir nedenle geldiğinizde kalbiniz buruk ayrılmayacaksınız. Gönülleri imar edeceğiz. Sizlere söz veriyorum, her zaman yanınızda olacağım. Gençlerin dinamizmi ile bu ilçeyi yöneteceğiz" dedi.Gelişim Üniversitesi öğrencileri ile bir araya gelen AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı İbrahim Ulusoy, "Sizlerin fikirlerine ve öngörülerinize ihtiyacımız var. Sizlerle siyaset konuşmaya değil, istişare yapmaya ihtiyacımız var. Varsa fikirleriniz almaya geldim. Şimdi sözü size bırakıyorum" dedi.Söz alan bir öğrenci, "Yurdumuzun olduğu yerde ses kirliliği hat safhada, bu konu ile ilgilenilmesini rica ediyorum. Ek olarak Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde yer alan minibüslerin ralli yaptığı bir mahallede. Trafik lambalarının yetersiz olduğu bir sokağımız mevcut" ifadelerini kullandı."Avcılar'ın en büyük ayıbı, temiz olmaması"Diğer bir öğrenci, "Biz öğrenciler olarak tek isteğimiz; ücretsiz Wi-Fi, bence Avcılar'ın en büyük eksiklerinden" derken, başka bir öğrenci ise "Avcılar'ın en büyük ayıbı, temiz olmaması. Çok net olacak belki ama gördüğüm kadarı ile çöpler içinde bir ilçe. Hiçbir hizmet yok, ne acıdır ki biz bunun için arkadaşlarımız ile belediye binasına şikayet için gittiğimizde hiç hoş karşılanmadık. Biz pes etmedik kendi imkanlarımız ile temizledik kapımızın önünü" diye konuştu."Biz, gençlerin sözlerini dikkate alacağız"Gençlerin şikayetlerini not alan Ulusoy, "Avcılar'ımız maalesef şu anda kötü yönetiliyor. Mart ayından sonra Avcılar artık makus talihini değiştirecek. Biz, gençlerin sözlerini dikkate alacağız. Bize herhangi bir nedenle geldiğinizde kalbiniz buruk ayrılmayacaksınız. Gönülleri imar edeceğiz. Sizlere söz veriyorum, her zaman yanınızda olacağım. Gençlerin dinamizmi ile bu ilçeyi yöneteceğiz. Belediye olarak taleplerinize saygı duyacağız, hizmetinize amade olacağız" dedi. - İSTANBUL