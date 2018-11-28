Ünlü Otobüs Firması Ulusoy, Konkordato İlan Etti

İflas eden Türkiye'nin en köklü otobüs firmalarından Ulusoy Seyahat'in marka hakkını alan Ulusoy Ulaşım da konkordato ilan etti.

Temeli 1930'ların sonunda atılan köklü otobüs taşımacılğı firması Ulusoy Seyahat geçen sene iflasını vermişti. İflastan bir yıl önce yani 2016 yılında markanın kullanım hakkı Emre Baştuğ'a devredildi.

Ulusoy'un logosu ve marka kullanım hakkı Ulusoy Ulaşım Petrol'e devredildi. Böylece asıl Ulusoy iflas etmiş olmasına rağmen üzerinde markanın logosu olan otobüsler yolculuğuna devam etmiş oldu.

MARKA DEVRİ DAVALIK OLMUŞTU

Ulusoy Ailesi'nin bazı üyeleri marka devrine itiraz ederek konuyu yargıya taşımıştı.

23 Kasım tarihinde ise Ulusoy Ulaşım Petrol San. Tic. A.Ş. konkordato ilan etti. Şirketin başvurusunu değerlendiren mahkeme 3 ay geçici mühlet kararı verdi. Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nden çıkarılan karara göre şirkete Evren Kılıçoğlu, Yasin Doğan, Sabit Selman Tünal konkordato komiseri olarak atandı.

EN KÖKLÜ MARKALARDAN BİRİ

Ulusoy, Türkiye'nin en köklü kara taşımacılığı markalarından biri konumunda. Markanın temeli, 1937'de Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy tarafından, Trabzon-Of arası yük taşımacılığına dayanıyor.

Sozcu.com.tr'nin ulaştığı şirketin avukatları Ulusoy Ulaşım'ın konkordato süreciyle ilgili detaylı bir açıklamanın yapılacağını belirttiler.

Şirketin internet sitesinde yer alan bilgilere göre; Türkiye'de yaygın ulaşım ağındaki seferleri ile 320 otobüsü bulunuyor. Yılda ise ortalama 3,5 milyon yolcu taşıyor. (Sözcü)