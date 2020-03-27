ULUTEK'ten firmalara 2 aylık kira desteği
Uludağ Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (ULUTEK) Teknopark yönetimi, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yayınladığı genelge uyarınca bölgede yer alan kuluçka firmalarından ve ticari işletmelerden 2 ay süreyle kira almayacak.
27.03.2020 15:44 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:44
Uludağ Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (ULUTEK) Teknopark yönetimi, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yayınladığı genelge uyarınca bölgede yer alan kuluçka firmalarından ve ticari işletmelerden 2 ay süreyle kira almayacak.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Uludağ Üniversitesi, Ekonomi