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ULUTEK'ten firmalara 2 aylık kira desteği

Uludağ Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (ULUTEK) Teknopark yönetimi, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yayınladığı genelge uyarınca bölgede yer alan kuluçka firmalarından ve ticari işletmelerden 2 ay süreyle kira almayacak.

27.03.2020 15:44 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:44
ULUTEK'ten firmalara 2 aylık kira desteği
Uludağ Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (ULUTEK) Teknopark yönetimi, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yayınladığı genelge uyarınca bölgede yer alan kuluçka firmalarından ve ticari işletmelerden 2 ay süreyle kira almayacak.
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Kaynak: Dunya.com



Etiketler: Uludağ Üniversitesi, Ekonomi

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Haberler ›› Ekonomi ››ULUTEK'ten firmalara 2 aylık kira desteği - Ekonomi

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