Um Worldwide Türkiye'de Üst Düzey Atama

Dünyanın önde gelen medya planlama ve reklamcılık şirketleri arasında yer alan ABD'nin New York merkezli UM Worldwide'ın Türkiye CEO'su pozisyonuna Mehmet Koyuncuoğlu getirildi. Yeni pozisyonundan önce Doğuş Yayın Grubu Satış Grup Başkanlığı görevini yapan Koyuncuoğlu, grubun Türkiye'de faaliyet gösteren şirketleri arasında bulunan UM Türkiye ve Promoqube ajanslarının gelişerek büyümesine katkıda bulunmak istediğini belirten konuşmasında; "Medya planlama ve reklamcılık alanına dünya çapında imza atmış bir ajansta olmak benim için gurur verici. Hedefim geçmiş tecrübelerimin ve güçlü ekibimin katkılarıyla UM Worldwide Türkiye ve Promoqube operasyonlarını değişen ve her gün gelişen iletişim ekosistemindeki dinamiklere paralel bir şekilde geliştirerek çok hızlı bir şekilde büyütmek" dedi.

Boğaziçi Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Koyuncuoğlu, kariyerine 2002'de Nestlé'de başladı. 2003'te Saben/Digiboard'ta İş Geliştirme Yöneticisi olarak görev yapan Koyuncuoğlu, 2006-2009 yılları arasında Procter&Gamble'ın Türkiye ofisinde Ajans Hizmetleri ve Medya Satınalma ve Operasyon görevlerini üstlendi. 2009 yılında The Coca-Cola Company Güney Avrasya Bölgesi'nde 10 ülkeden sorumlu Medya Müdürü olarak başladığı Coca-Cola kariyerine, 2012-2013 yıllarında Türkiye Bölgesi Medya Müdürü, 2014-2015 yıllarında Türkiye Kafkasya ve Orta Asya Bölgesi İletişim Planlama, Sponsorluklar ve Medya Grup Müdürü olarak devam etti. 2015-2016 arası Starcom Mediavest Group'ta Genel Müdürlük görevini yerine getiren Koyuncuoğlu, son olarak 2016 yılından Aralık 2018'e kadar Doğuş Yayın Grubu'nda çalıştı.

1999'da McCann Worldgroup'un altında kurulan UM Worldwide'ın kökleri, 1902 yılına kadar uzanıyor. Dünya çapında yaklaşık 100 ülkede faaliyet gösteren firmanın ortalama 4800 çalışanı bulunuyor. 130 ofislik geniş bir küresel ağa sahip firmanın Türkiye birimi, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinin merkezi olan Dubai ofisine bağlı olarak çalışıyor.

Kaynak: Bültenler