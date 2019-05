UMAD'dan Suudi Arabistan'a "idamları durdurun" çağrısı

Kaynak: AA

Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği (UMAD), Suudi Arabistan 'ın ramazandan sonra bazı alimleri idam edeceği iddialarına ilişkin, "Tüm dünyada ilim ehline yapılan zulüm ve haksızlıklara karşı çıktığımız gibi Suudi Arabistan'ın İslam alimlerine karşı ortaya koyduğu bu pervasız tutuma da şiddetle karşı çıkıyor, tüm Müslümanları gerekli tepkileri vermeye davet ediyoruz." ifadesi kullanıldı.UMAD'dan yapılan yazılı açıklamada, bir süredir "ulemaya karşı akıl almaz tavırlar sergileyen, delilsiz, ispatsız tutuklamalar yapan ve bunlar üzerinde baskı politikası yürüten" Suudi Arabistan'ın, aralarında Selman el-Avde'nin de bulunduğu çok sayıda tutuklu alimi Ramazan Bayramı 'ndan sonra idam edeceği yönünde haberlerin yer aldığı belirtildi.İslam'da ilim adamlarına çok büyük önem verilmiş iken, dünya Müslümanları tarafından haklarında hüsnü şehadette bulunulan alimlere reva görülen bu muamelenin, üyeleri ilim adamları olan UMAD'ı derinden üzdüğü belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"UMAD'ın taşıdığı sorumluluğun gereği olarak, tüm dünyada ilim ehline yapılan zulüm ve haksızlıklara karşı çıktığımız gibi Suudi Arabistan'ın İslam alimlerine karşı ortaya koyduğu bu pervasız tutuma da şiddetle karşı çıkıyor, bu konuda tüm Müslümanları gerekli tepkileri vermeye davet ediyoruz. Unutulmamalıdır ki hak ve hakikat peşinde koşan alimler peygamberlerin varisleridir. İslam alimlerine karşı işlenen her suç aynı zamanda Hz. Peygamber'e ve onun yolundan giden İmam-ı Azam, İmam Şafii, İmam Malik , İmam Ahmed bin Hanbel, İmam Gazali , Bakıllani, İbni Teymiyye , İmam-ı Rabbani gibi büyük İslam alimlerine karşı da işlenmiş bir cürümdür."Açıklamada, İslam alimlerini baş tacı yapıp onların haysiyetini, onurunu, özgürce konuşma hakkını ve can güvenliğini sağlaması gereken Müslüman bir devletin, bütün bunları sağlamak bir yana onların hayat hakkına kast ediyor olmasının bıçağın kemiğe dayandığı son nokta olarak görüldüğü kaydedildi.Bu seçkin İslam alimlerini teröre bulaştıkları gibi asılsız iddialarla idam sehpasına çıkarmaya çalışmanın doğuracağı elim sonuçların terörle denk bir tutum olacağına işaret edilen açıklamada, "Suudi Arabistan hükümetinin, İslam alimlerine yönelik bu katliam düşüncesinden bir an önce vazgeçmesini sağlayacak her türlü tepkiyi meşru sınırlar ve Müslüman'a yakışır bir vakar içinde kullanmakta gecikmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.Alimine sahip çıkmayan bir ümmetin dinine ve mukaddesatına da sahip çıkamayacağının altı çizilen açıklamada, böylesi bir durumda her bir Müslüman'ın üzerine düşen vazifeler olduğu belirtildi."İslam dünyası idamların durdurulması için girişimde bulunmalı"Açıklamada, İslami medya organlarının bu konuda haberler yapması, Müslüman yazar ve düşünürlerin makaleler yazarak tepkilerini ortaya koyması gerektiği vurgulanarak gençlerin ve aktif sosyal medya kullanıcılarının konuyu işlemesi, sivil toplum kuruluşları ve diğer ilgili kişilerin bulundukları makam ve konuma göre tepkisini göstermesinin medeni toplum olmanın en tabii gereklerinden olduğu kaydedildi.Konunun bir boyutunun da hukukçuları ilgilendirdiğine işaret edilen açıklamada, "Buna göre hukukçular, uluslararası insan hakları örgütleri ve hukuk birimleri bu süreci ciddiyetle takip etmeli, uluslararası kamuoyunun gündemine taşımalı, gerekirse bu durumu telin eden protestolar organize etmelidir." ifadesine yer verildi.İslam dünyasındaki siyasetçilerin, Suudi Arabistan'ın yapmayı planladığı bu akıl almaz işi parlamentolarına taşıması, her türlü diplomatik ve siyasi girişimde bulunarak İslam alimlerinin idam edilmesine yönelik bu girişimi durdurması gerektiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"Bir ilim adamı hangi toplumdan çıkarsa çıksın o tüm insanlığın değeridir. Bu sebeple bu alimlerinin idam edilecek olması sadece Suudi Arabistan'ı ilgilendiren bir konu değildir. Tüm Müslümanları hatta insanlığı ilgilendirmektedir. Bütün İslam coğrafyasını ve insanlık camiasını etkileyebilecek bu girişim önü alınmaz problemlerin de çıkmasına sebebiyet verecektir. Tüm ümmeti ve insanlığı diriltecek, onları cehaletin karanlığından aydınlığa çıkaracak olan alimlere sahip çıkamayan bir ümmetin yeniden dirilmesi ve ayağa kalkması zordur."Açıklamada, UMAD'ın, Suudi Arabistan hükümetinden seçkin İslam alimlerine karşı takındığı tavırdan en kısa zamanda vazgeçmesi talebinde bulunduğu belirtilerek "Bu hadise sebebiyle ortaya çıkacak muhtemel olumsuzlukların müsebbibinin Suudi yönetimi olacağını peşinen ilan ediyoruz." ifadesi kullanıldı.Suudi Arabistan'ın İslam alimlerini idama hazırlandığı iddiasıSuudi Arabistan'ın aralarında tanınmış İslam alimi Selman el-Avde'nin de yer aldığı tutuklu üç din adamını ramazan ayından sonra idam etmeye hazırlandığı iddia edilmişti. İngiltere merkezli "Middle East Eye" internet sitesinin iki hükümet kaynağı ve alimlerden birinin akrabasına dayandırdığı habere göre, Suudi Arabistan'da 2017 yılında tutuklanan İslam alimi Selman el-Avde, Hatip Avad el-Karni ve dini televizyon program sunucusu Ali el-Ömeri ramazan sonrasında idam cezasına çarptırılacak.İki ayrı hükümet kaynağı, Riyad 'da özel bir ceza mahkemesinde yargılanan sanıkların belirsiz bir tarihe ertelenen duruşmayı beklediğini ve bu duruşmadan idam kararı çıkar çıkmaz infazın çok geciktirilmeyeceğini öne sürdü. Güncel