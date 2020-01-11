Haberler » Gündem » Umman Sultanı Kabus kimdir? 79 yaşında ölen Sultan Kabus kimdir? Sultan Kabus hayatı ve biyografisi! - Haberler

Umman Sultanı Kabus kimdir? 79 yaşında ölen Sultan Kabus kimdir? Sultan Kabus hayatı ve biyografisi!

Umman Sultanı Kabus, 79 yaşında vefat etti. Kesintisiz olarak 50 yıldır görevde olan Sultan Kabus vefat etti. Peki Umman Sultanı Kabus kimdir? 79 yaşında ölen Sultan Kabus kimdir? Sultan Kabus hayatı ve biyografisi!

11.01.2020 11:39 | Son Güncelleme: 11.01.2020 12:40Umman Sultanı Kabus kimdir? 79 yaşında ölen Sultan Kabus kimdir? Sultan Kabus hayatı ve biyografisi!

Bir süredir kanser tedavisi gören Umman Sultanı Kabus 79 yaşında öldü. Yaşanan gelişme sonrası Umman Sultanı Kabus kimdir? 79 yaşında ölen Sultan Kabus kimdir? Sultan Kabus hayatı ve biyografisi gibi konular merak edildi. İşte Sultan Kabus hakkında merak edilenler…

SULTAN KABUS KİMDİR?

Sultanı Kabus Ölüm Tarihi: 10 Ocak 202

Sultanı Kabus Doğum Tarihi: 18 Kasım 1940, Selale, Umman

Sultanı Kabus Tam Adı: Qaboos bin Said al Said

Sultanı Kabus Eş: Nawal bint Tariq (e. 1976–1979)

Sultanı Kabus Ev: Bu Said Hanedanı

Sultanı Kabus Ödüller: Royal Victorian Chain, Cevahirlal Nehru Ödülü, Nişan-ı Pakistan

Sultanı Kabus

SULTAN KABUS KİMDİR?

Kâbus bin Said bin Teymur 1970-2020 yılları arasında Umman sultanı olan kişidir.

Babası Said bin Teymur, annesi Mazun bint Ahmed'dir. 1970 yılında babasını tahttan indiren Kâbus bin Said günümüze kadar başta kalmayı başarmıştır. İran-Irak Savaşı boyunca tarafsızlığını koruyan Kâbus Bin Said, Batı ve Amerika ile ilişkilerinde de sıkı bir bağ kurmuş bu sayede bir denge politikası izlemeyi başarmıştır. 1992 yılında Yemen ile sınır problemini çözen Kâbus, çıkan halk ayaklanmalarının Umman'a da sıçraması sonucu halka bir dizi reformlar yapmayı taahhüt etmişti.


Gündem, Politika, Dünya, Güncel

HABER YORUMLARI
Gündem

Son Dakika Haberleri

12:25  Jurassic World filmi konusu nedir? Jurassic World oyuncuları ve Jurassic World özeti! - Haberler
12:25  Yarından Sonra filmi konusu nedir? Yarından Sonra oyuncuları ve Yarından Sonra özeti! - Haberler
12:25  Everest filmi konusu nedir? Everest oyuncuları ve Everest özeti! - Haberler
12:25  İntikam filmi konusu nedir? İntikam oyuncuları ve İntikam özeti! - Haberler
12:09  Hasan Ruhani kimdir? Hasan Ruhani kaç yaşında? Hasan Ruhani hayatı, biyografisi - Haberler
23:59  Günlük burç yorumları 11 Ocak 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları) - Haberler
11.01.2020 13:15:18