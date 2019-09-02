Haberler» Spor» Haber

Umar Aminu Çaykur Rizespor'da

Çaykur Rizepsor, Umar Aminu ile 3+1 yıllığına sözleşme imzaladı.

02.09.2019 20:31 Umar Aminu Çaykur Rizespor'da
Çaykur Rizepsor, Umar Aminu ile 3+1 yıllığına sözleşme imzaladı.

Karadeniz ekibinde geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Nijeryalı oyuncu, bu yıl yeşil-mavili renklere 3+1 yıllığına imza attı. 24 yaşındaki oyuncu sözleşmeyi Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal ile İstanbul'da imzaladı.

Çaykur Rizespor resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çaykur Rizespor'umuz geçtiğimiz sezon kiralık olarak formamızı giyen Umar Aminu ile sözleşme imzaladı. 24 yaşındaki Nijeryalı oyuncu kendisini 3+1 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi Çaykur Rizespor sportif direktörü Yılmaz Bal ile bugün İstanbul'da imzaladı." - RİZE

Çaykur Rizespor, Karadeniz, İstanbul, Çaykur, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
00:23   Galatasaray, Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao'yu KAP'a bildirdi
00:11   Türkiye'de 2019/2020 sezonu yaz transfer dönemi sona erdi.
00:10   Gazişehir gaziantep, muhammet demir'i açıkladı
00:02   Futbolda birinci transfer dönemi sona erdi
00:00   Erzurumspor'dan 3 transfer
23:59   Son dakika: Galatasaray Radamel Falcao transferini KAP'a bildirdi
23:58   "Çok doğru bir karar vermişim"