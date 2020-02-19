Umberto Eco kimdir? Umberto Eco hayatı, sanatı ve eserleri!

İtalyan bilim insanı, yazar, edebiyatçı, eleştirmen ve düşünür Umberto Eco, edebiyat dünyasına adını altın harflerle yazdırdı. Edebiyat dünyası dışında farklı alanlarda da uzmanlıkları olan Umberto Eco ölüm yıl dönümü olan 19 Şubat'ta anılıyor. Peki, Umberto Eco kimdir?

UMBERTO ECO KİMDİR?

Doğum tarihi: 5 Ocak 1932, İskenderiye, İtalya

Ölüm tarihi ve yeri: 19 Şubat 2016, Milano, İtalya

Filmler : Gülün Adı, Gece

Ödüller : Strega Ödülü, Médicis Yabancı Yazarlar Ödülü, Fransa Şeref Nişanı, Sanat ve Edebiyat Nişanı

UMBERTO ECO HAYATI, SANATI VE ESERLERİ!

İtalya'da Piemonte bölgesinde Alessandria'da doğan Umberto Eco, 1954'te 22 yaşındayken, Torino Üniversitesi'nden doktora derecesi aldı. Tezinin konusu erken filozof ve dinî düşünür Aquinolu Aziz Tommaso'ydu. 1954'ten 1959'a kadar Milano'da İtalyan Radyo Televizyonu RAI'nin kültürel editörü olarak çalıştı ve Torino Üniversitesi'nde ders verdi (1956-64). Eco 1958-59'da askerliğini yaptı. Milano (1964-65) ve Floransa'da (1965-69) üniversite hocalığı görevinde bulundu. 1969'dan 1971'e kadar Milano'da Politeknik Enstitüsü'nde öğretmendi. Eco henüz 39 yaşındayken İtalya'nın kuzeyindeki Bologna Üniversitesi'nde göstergebilim profesörlüğü unvanını aldı.

Eco'nun edebî kariyeri 1950'lerin sonunda, 'İl Verri'de köşe yazarıyken 'Diario minimo'yu (1959-61) yazmasıyla başladı. 'Marcatré' (1961) ve 'Quandici'nin (1967) kurucularının arasında yer aldı, 1971'den sonra 'Versus'un editörlüğünü yaptı ve 'Semiotica', 'Degrés', 'Text', 'Structuralist', 'Review', 'Communication', 'Problemi deli İnformazione' ve 'Alfabeta'nın editörler kurulunda yer aldı. Günlük gazetelere ('Corrire della Sera'), haftalık dergilere 'L'Espresso' ve sanatsal ve entelektüel dergilere ('Quindici', 'İl Verri', ve diğerleri) yazılar yazdı.

1970'lerden itibaren, genel okuyucular bir tarafta ve akademik uzmanlar diğer tarafta olmak üzere değişik kitleler için yazdı.

1982 McLuhan Teleglobe Ödülü

1982 Medicis Ödülü

1981 Anghiari Ödülü

1981 Strega Ödülü

1981 Viarreggio Ödülü

UMBERTO ECO'NUN BAZI ESERLERİ

Gülün Adı

Foucault Sarkacı

Önceki Günün Adası

Baudolino

Kraliçe Loana'nın Gizemli Alevi

Prag Mezarlığı

Sıfır Sayı