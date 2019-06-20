20.06.2019 15:17
Haberler» Güncel» Haber

UMED'den AA ve TRT sitelerine erişim engeline tepki

UMED

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) tarafından, Mısır genelinde Anadolu Ajansı (AA) ve TRT'nin internet sitelerine erişimin engellenmesine tepki gösterildi.

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) tarafından, Mısır genelinde Anadolu Ajansı (AA) ve TRT'nin internet sitelerine erişimin engellenmesine tepki gösterildi.
Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda vefat etmesinin ardından, ülke genelinde AA ve TRT'nin internet sitelerine erişimin engellenmesi kararına ilişkin UMED tarafından Türkçe, Arapça ve İngilizce yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Mısır'daki antidemokratik uygulamalar sınırları aştı. Mısır'da basına sansür ve baskılar devam ederken, AA ve TRT'nin sitelerine erişim engeli getirildi. Basın özgürlüğüne karşı denenen darbe girişimini kınıyoruz. Batı'yı sansüre 'sansür', darbeye 'darbe' demeye davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
Anadolu Ajansı, Mısır, Güncel

Son Dakika Haberleri
17:16 Bartın'da sele kapılan çocuk kayboldu
17:15 Araklı'da sel felaketindeki yıkım fotoğraflarda (5)
17:15 Bakan Akar, Yunan heyet başkanını kabul etti
17:15 Samsun'daki cinayet
17:15 Saadet Partisi'nden BM raporuna ilişkin açıklama
17:15 İDO bazı hatlarında seferleri birleştirdi
17:15 Trans bireyi öldürdü, İstanbul'a kaçmaya çalışırken yakalandı