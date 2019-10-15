UMED'den uluslararası medyaya 'dezenformasyon' uyarısı

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED), uluslararası medyayı Barış Pınarı Harekatı'na yönelik dezenformasyonlar konusunda uyardı ve sivilleri hedef alan terör, terör örgütleri, işbirlikçileri ve terörizmin sözcülüğünü yapan medya unsurlarını kınadı.



Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED), uluslararası medya kuruluşlarına Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin "Medya İnsanlık Suçuna Ortak Olmamalıdır" başlıklı İngilizce ve Türkçe uyarı mektubu gönderdi.



"Sivilleri hedef alan terör, terör örgütleri, işbirlikçileri ve terörizmin sözcülüğünü yapan medyayı kınıyoruz" ifadelerinin yer aldığı mektupta, algı operasyonlarıyla karakter suikastı gerçekleştirip, iftira, yalan ve fitne ile gerçeklerin önüne set kurma çabasının "gazetecilik" değil, "terörizme hizmet etmek" olduğunun altı çizildi.



"Terör örgütleri türkiye'ye onlarca kez saldırdı"



PKK/YPG-PYD ve DEAŞ'ın, Suriye'den Türkiye'ye roket ve havan toplarıyla onlarca kez saldırdığının hatırlatıldığı mektupta, "Son 4 gün içerisinde PKK/PYD-YPG'nin saldırıları sonucunda onlarca sivil vatandaşımız şehit oldu, 200'e yakını yaralandı ve gazeteciler de hedef alındı" denildi.



Mektupta, terör ile arasına mesafe koymayı beceremeyenlerin, tarafsızlığını yitirenlerin; bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatını dezenformasyon girişimleriyle hedef almaya devam ettiklerinin üzülerek takip edildiği belirtildi.



"Terörizm lehine toplum mühendisliği yapılıyor"



Uluslararası medya kuruluşlarına, başka olaylarda ve zamanlarda çekilmiş fotoğrafları, videoları, manipülasyon ve dezenformasyon için kullanmanın, terörle mücadele operasyonunu 'savaş' olarak nitelendirmenin, "gazetecilik" değil, "terörizm lehine toplum mühendisliği yapmak" olduğu hatırlatıldı.



"Bu suça medya ortak olmamalıdır"



UMED yaşanan dezanformasyonlara tepkisini, "Altını çizerek tekrar belirtiyoruz; Terör dünya barışına ve insan onuruna yönelik büyük bir tehdittir. Terör insanlık suçudur kabul edilemez. Bu insanlık suçuna karşı tüm insanlık ve basın örgütleri ortak hareket etmelidir. Terör örgütlerinin sözcülüğünü yapmak insanlık suçudur. Bu suça medya ortak olmamalıdır" sözleriyle gösterdi.



"Barış Pınarı Harekatıyla sığınmacıların evlerine dönmeleri sağlanacak"



UMED'in, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu bertaraf etmek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin uluslar arası medya kuruluşlarına gönderdiği mektupta şu ifadeler yer aldı: "Tüm dünya şahittir ki; PKK/PYD-YPG ve DAEŞ'e karşı Türkiye'nin daha önce gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarıyla terörden arındırılan bölgelerde Suriye halkına insani yaşam şartları sağlanmıştır. Bölge önce terörden arındırılmış, ardından yeniden inşa edilerek bölge normalleştirilmiş, yüz binlerce Suriyelinin vatanlarına dönmesini sağlanmıştır. Barış Pınarı Harekatıyla da Türkiye bölgeyi sadece terörden arındırmayacak, bölgeye barış ve huzuru getirecek, şehirlerin temel altyapısını inşa ederek sığınmacıların evlerine dönmeleri sağlanacaktır." - ANKARA

Kaynak: İHA