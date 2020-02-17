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UMH Başbakanı: "Biz barış savunucularıyız, istikrarı sağlamaya çalışıyoruz"

Birleşmiş Milletler nezdinde meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac, barış ve istikrarı sağlamak için çalıştıkları mesajını verdi.

17.02.2020 22:34 | Son Güncelleme: 17.02.2020 22:34UMH Başbakanı:
Birleşmiş Milletler nezdinde meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac, barış ve istikrarı sağlamak için çalıştıkları mesajını verdi.
Serrac, UMH'nın resmi hesabından, Libya'yı 42 yıl yöneten Muammer Kaddafi'nin 2011'de devrilişiyle sona eren halk ayaklanmasının başladığı 17 Şubat devriminin yıl dönümü münasebetiyle görüntülü açıklama yaptı.
Serrac, "Yurt içindeki ve yurt dışındakilere açıkça sesleniyorum; Biz barış savunucularıyız, istikrarı sağlamaya çalışıyoruz ve uzlaşıyı gerçekleştirmek için tüm çabamızı ortaya koyuyoruz." ifadelerini kullandı.
Tüm engel ve olumsuzluklara rağmen, halkın isteklerine ve hukuk devletinde yaşama hayallerine bağlı olduklarını söyleyen Serrac, bölgesel güçlerin çoğunun, istikrara kavuşması halinde Libya'nın denklemde önemli bir unsur olacağının farkında olduğunu söyledi.
Almanya'nın Münih kentinde dün Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin canlandırılması amacıyla düzenlenen Libya Uluslararası İzleme Komitesi toplantısında ateşkes ve silah ambargosu taahhütlerinin izlenmesinde mutabık kalınmıştı.

Birleşmiş Milletler, Muammer Kaddafi, Facebook, Libya, Güncel

Kaynak: AA

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