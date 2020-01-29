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UMH birlikleri, Hafter güçlerine ait silahlı araçları etkisiz hale getirdi

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislere ait silahlı araçları etkisiz hale getirdiklerini bildirdi.

29.01.2020 21:03 | Son Güncelleme: 29.01.2020 21:04
'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislere ait silahlı araçları etkisiz hale getirdiklerini bildirdi.
Başkent 'ta akşam saatlerinde çatışma ve patlama sesleri duyulurken, kentin güneyindeki bölgelerden ayrıca siyah dumanlar yükseldiği görüldü.
UMH'nin yürüttüğü Burkan el-Gadab (Öfke Volkanı) Operasyonu Sözcüsü Abdulmalik el-Medeni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkentin güneyindeki Hallatat bölgesinde Hafter güçlerine ait silahlı araçları top atışıyla etkisiz hale getirdiklerini söyledi.
Medeni, siyah dumanların da bundan kaynaklandığını paylaştı
UMH birlikleri, Hafter güçlerine ait silahlı araçları etkisiz hale getirdi

Birleşmiş Milletler, Halife Hafter, Trablus, Libya, Güncel

Kaynak: AA


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