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UMH birlikleri Trablus'un güneyinde Hafter güçlerini vurdu

Libya'da uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri, başkent Trablus'un güneyinde Halife Hafter güçlerine yönelik hava saldırısı düzenledi.

12.11.2019 20:06 | Son Güncelleme: 12.11.2019 20:06UMH birlikleri Trablus'un güneyinde Hafter güçlerini vurdu
'da uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri, başkent 'un güneyinde Halife Hafter güçlerine yönelik hava saldırısı düzenledi.
UMH'nin yürüttüğü "Burkan el-Gadab" operasyonunun sosyal medya hesabından açıklama yapan Tümgeneral Ahmed Ebu Şahme, Yermuk Askeri Kampı ve El-Hilatat Caddesi yakınlarında mevzilenmiş Hafter güçlerinin havadan vurulduğunu belirtti.
Öte yandan yerel kaynaklar, Hafter güçlerinin bombalı saldırıları nedeniyle Ez-Zuhur ve Salahaddin bölgesinde yaşayan çok sayıda sivilin bölgeden ayrılmak zorunda kaldığını ifade etti.
Ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.
Birleşmiş Milletler verilerine göre, Libya'da nisandan bu yana devam eden çatışmalarda binden fazla kişi hayatını kaybetti, 5 bini aşkın kişi de yaralandı. Çatışmalar nedeniyle 100 binden fazla Libyalı ise yerinden oldu.

Halife Hafter, Trablus, Libya, Güncel

Kaynak: AA

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