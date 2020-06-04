- UMH güçleri Ayn Zara ve Vadi er-Rabi bölgelerin kontrolünü ele geçirdi

- UMH güçleri Ayn Zara ve Vadi er-Rabi bölgelerin kontrolünü ele geçirdi Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçler, başkent Trablus'un güneyindeki Ayn Zara ve Vadi er-Rabi bölgelerin kontrolünü ele geçirdi.

04.06.2020 09:40 | Son Güncelleme: 04.06.2020 09:44
- UMH güçleri Ayn Zara ve Vadi er-Rabi bölgelerin kontrolünü ele geçirdi
TRABLUS - Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçler, başkent Trablus'un güneyindeki Ayn Zara ve Vadi er-Rabi bölgelerin kontrolünü ele geçirdi.
Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçler, başkent Trablus'un güneyindeki Ayn Zara ve Vadi er-Rabi bölgelerin kontrolünü ele geçirdi. Libya Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçlerin sözcüsü Muhammed Kanunu yaptığı açıklamada, Trablus'un güneyindeki Ayn Zara ve Vadi er-Rabi bölgelerin Hafter milislerinden temizlenerek kontrol altına alındığını duyurdu. UMH güçleri, dün başlattığı operasyon sonucunda Hafter'e bağlı milislerin işgalindeki Trablus Uluslararası Havaalanı'nda kontrolü de sağlamıştı. - UMH güçleri Ayn Zara ve Vadi er-Rabi bölgelerin kontrolünü ele geçirdi

Kaynak: İHA

Etiketler: Trablus, Libya, Güncel, Haber

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